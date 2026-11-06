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Xét xử phúc thẩm cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Thứ Sáu, 10:08, 06/11/2026
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VOV.VN - Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội vừa mở phiên xét xử phúc thẩm với bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ) trong vụ án nhận hối lộ khi đưa người lao động sang nước ngoài làm việc.

Sáng 6/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ); Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) cùng 8 người khác.

Đây là các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ”, xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) và các đơn vị liên quan.

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Dẫn giải bị cáo Nguyễn Bá Hoan hầu tòa phúc thẩm sáng 6/11. (Ảnh: Trọng Phú)

Tại phiên phúc thẩm, các bị cáo có đơn kháng cáo đều có mặt tại tòa. HĐXX phiên phúc thẩm trong vụ án gồm 3 người, do Thẩm phán Hoàng Mạnh Hùng làm chủ tọa phiên tòa.

Trước đó vào tháng 8/2026, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã bị tuyên mức án 12 năm tù về tội Nhận hối lộ. Cùng về tội danh trên, bị cáo Tống Hải Nam nhận mức án 14 năm tù. Sau đó, ông Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam cùng 8 bị cáo khác đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Bị cáo xây dựng "giấy phép con", tạo rào cản cho doanh nghiệp

Theo hồ sơ vụ án và bản án sơ thẩm, từ năm 2020 đến 2025, bị cáo Nguyễn Bá Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ, với tổng số tiền là 16,3 tỉ đồng. Tống Hải Nam nhiều lần nhận hối lộ, tổng số tiền 14,3 tỉ đồng và hưởng lợi cá nhân 7,9 tỉ đồng từ các doanh nghiệp.

Trong vụ án, bị cáo Hoan đã nhận hối lộ để ký 14 giấy phép, đồng ý cho xây dựng quy trình, thủ tục riêng trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động.

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Lực lượng chức năng dẫn giải các bị cáo hầu tòa phúc thẩm. 

Tống Hải Nam xây dựng riêng "giấy phép con" để gây khó dễ cho doanh nghiệp. Cục yêu cầu doanh nghiệp chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại cấp có thẩm quyền ở Hàn Quốc song thực tế tài liệu này không thể thu thập được.

Doanh nghiệp từ đó không còn cách nào khác buộc phải đến tìm Nguyễn Bá Hoan nhờ gỡ vướng bằng cách "bôi trơn". Cựu Thứ trưởng Hoan nhận tiền với mỗi hồ sơ đi xuất khẩu lao động.

Theo HĐXX, hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ đã giúp các bị cáo thu lợi bất chính. Do đó, cần truy thu toàn bộ khoản tiền này để sung công quỹ Nhà nước.

Trọng Phú/VOV.VN
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