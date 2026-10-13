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Xử lý đối tượng sử dụng ngôn từ thô tục khi phát trực tiếp trên mạng xã hội

Thứ Ba, 10:12, 13/10/2026
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VOV.VN - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 6/10/2026, Công an xã Gia Phúc, Công an TP Hải Phòng, phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân phát trực tiếp có sử dụng ngôn từ thô tục, thiếu chuẩn mực.

Qua xác minh, Công an xã Gia Phúc, Công an TP Hải Phòng xác định chủ tài khoản là anh B.Đ.H, sinh năm 1982, trú tại xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng.

Làm việc với cơ quan Công an, anh B.Đ.H thừa nhận đã sử dụng những lời lẽ thiếu chuẩn mực trong lúc phát trực tiếp do tâm lý bức xúc cá nhân, không nhằm mục đích bôi nhọ, xúc phạm tổ chức hoặc cá nhân nào.

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Sau khi được cán bộ Công an xã Gia Phúc tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, anh B.Đ.H đã nhận thức được hành vi của mình, chủ động khắc phục và cam kết không tái phạm. Công an xã Gia Phúc yêu cầu anh B.Đ.H xóa nội dung phát trực tiếp có ngôn từ thô tục, thiếu văn hóa, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia môi trường mạng. Anh B.Đ.H đã chấp hành các yêu cầu của cơ quan Công an.

Qua vụ việc, Công an xã Gia Phúc, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ và bình luận thông tin trên mạng xã hội; chủ động kiểm chứng nội dung trước khi chia sẻ, sử dụng ngôn ngữ phù hợp, tránh những lời lẽ thiếu chuẩn mực hoặc nội dung có thể gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân.

Mỗi người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia không gian mạng, xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, văn minh và có trách nhiệm, góp phần giữ gìn môi trường mạng an toàn, tích cực.

 

PV/VOV.VN
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