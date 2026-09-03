Xử lý người đàn ông đánh chó Alaska giữa Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt

Ngày 3/9, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang làm rõ vụ một người đàn ông có hành vi ngược đãi thú nuôi tại Quảng trường Lâm Viên.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt làm việc với người đàn ông liên quan vụ đánh chó Alaska tại Quảng trường Lâm Viên.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông dùng vật cứng đánh liên tiếp vào đầu một con chó Alaska tại khu vực quảng trường. Theo thông tin ban đầu, người này đưa chó đến đây phục vụ du khách chụp ảnh kiếm tiền, nhưng do con vật không thực hiện theo hiệu lệnh nên bị đánh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt vào cuộc xác minh. Sáng 3/9, công an mời ông T.V.L (38 tuổi, trú tại TP.HCM), người liên quan vụ việc, lên làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu ông L thừa nhận đã đánh chó Alaska của mình do con vật không thực hiện theo hiệu lệnh. Ông L cho biết, đã nhận thức hành vi ngược đãi động vật là sai trái, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Đà Lạt. Hiện Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, tháng 8/2024, lực lượng chức năng tại Đà Lạt từng xử lý vụ 2 thanh niên đánh chó Alaska vì không nghe hiệu lệnh khi phục vụ du khách chụp ảnh kiếm tiền. Sau vụ việc, lực lượng chức năng đã nghiêm cấm việc đưa thú nuôi ra Quảng trường Lâm Viên để kinh doanh dịch vụ chụp ảnh.