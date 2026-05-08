Xử phạt 1 trường hợp bình luận sai sự thật trên không gian mạng ở Vĩnh Long

Công an xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long vừa cho biết đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh làm việc đương sự N.V.T. (ngụ ấp Quí Khương, xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long) để làm rõ hành vi đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng Công an trên mạng xã hội.

Công an xã Quới Điền làm việc với N.V.T

Qua làm việc, N.V.T thừa nhận vào ngày 31/3/2026 đã sử dụng tài khoản cá nhân để đăng tải bình luận sai sự thật, có nội dung xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng Công an nhân dân. Sau khi được cơ quan Công an phân tích, giải thích các quy định của pháp luật, T. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung đăng tải, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ các quy định hiện hành về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; Công an xã Quới Điền đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính N.V.T. với số tiền 7.500.000 đồng.