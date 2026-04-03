Xử phạt hai tài xế điều khiển phương tiện chạy ngược chiều ở Đồng Tháp

Thứ Sáu, 18:32, 03/04/2026
VOV.VN - Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát giao thông - công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tài xế xe khách và tài xế xe tải với số tiền 38 triệu đồng; đồng thời trừ 4 điểm giấy phép lái xe vì hành vi "đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều".

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh xe khách giường nằm và xe tải chạy ngược chiều trên quốc lộ 60 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo đoạn camera vào thời điểm trên một chiếc xe tải gặp sự cố nằm chắn ngang đường giao nhau giữa quốc lộ 60 và đường Trần Văn Hiển.

Lúc này tài xế xe khách và xe tải lái xe chạy ngược chiều theo dải phân cách cứng đến ngã 4 quốc lộ 60 và đường Ấp Bắc thuộc phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp buộc cả hai xe phải dừng lại. Một số người dân phát hiện vụ việc yêu cầu tài xế xe khách quay đầu lại nhưng không được. Khi đèn xanh tài xế xe khách và xe tải tiếp tục chạy ra đường Ấp Bắc và đi ra theo hướng quốc lộ 1.

Tài xế xe khách và xe tải điều khiển phương tiện lưu thông ngược chiều bị xử lý

Sau đó, Phòng Cảnh sát giao thông - công an tỉnh Đồng Tháp đã mời làm việc cả hai tài xế trên. Bước đầu tài xế xe khách được xác định là Diệp An Lạc (39 tuổi, ngụ phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long), còn tài xế xe tải là Phạm Tuấn Trung (43 tuổi, ngụ phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long), cả hai tài xế đã thừa nhận hành vi lái xe chạy ngược chiều.

Phòng Cảnh sát giao thông - công an tỉnh Đồng Tháp đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính mỗi tài xế với số tiền 19 triệu đồng, và trừ 4 điểm giấy phép lái xe về hành vi "đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tin liên quan

Đồng Tháp: 21 bị cáo lĩnh án tù vì tội gây rối trật tự công cộng
VOV.VN - Tòa án nhân dân Khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp vừa tuyên án  đối với 21 bị cáo lãnh hình phạt tù từ 1 năm 3 tháng đến 2 năm 9 tháng.

Xử lý các đối tượng rượt đánh người đến thu mua sầu riêng ở Đồng Tháp
VOV.VN - Công an xã Ngũ Hiệp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4, tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành xác minh làm rõ, xử lý các đối tượng gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản của người đi mua  trái sầu riêng.

Khởi tố đối tượng sát hại cha ruột ở Đồng Tháp
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp, vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bị can Đoàn Thanh Thía (sinh năm 1984, ngụ Khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

