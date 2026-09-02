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Xử phạt nữ tài xế cho trẻ “hóng gió” khi đang lưu thông trên cao tốc

Thứ Tư, 13:03, 02/09/2026
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Ngày 2/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết, vừa xử phạt một nữ tài xế tổng cộng 5,9 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe vì để hai trẻ em thò đầu qua cửa sổ trời khi ô tô đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng ngày 1/9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 6, Cục CSGT đã xác minh và dừng kiểm tra ô tô con biển số 49A-828.xx do chị H.Y. (sinh năm 1990, trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định khoảng 16h15 cùng ngày, khi phương tiện lưu thông tại Km23+100 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nữ tài xế đã để hai trẻ em thò đầu ra ngoài cửa sổ trời. Trên xe còn có người không thắt dây đai an toàn tại vị trí được trang bị dây đai.

xu phat nu tai xe cho tre hong gio khi dang luu thong tren cao toc hinh anh 1
Hình ảnh ﻿hai đứa trẻ thò đầu khỏi ô tô đang chạy trên cao tốc.

Trong đó, hành vi để người đu bám bên ngoài xe khi xe đang chạy bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe, theo điểm d khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Hành vi chở người trên ô tô không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai khi xe đang chạy bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Tổng hợp hai hành vi, nữ tài xế bị xử phạt 5,9 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, việc để trẻ thò đầu, tay hoặc một phần cơ thể ra ngoài cửa sổ, cửa sổ trời khi ô tô đang chạy tiềm ẩn nguy cơ chấn thương rất lớn, đặc biệt là trên đường cao tốc. Nếu phương tiện phanh gấp, chuyển hướng để tránh chướng ngại vật hoặc xảy ra va chạm bất ngờ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi chở trẻ em phải bố trí trẻ ngồi đúng vị trí, sử dụng dây đai và thiết bị an toàn phù hợp; tuyệt đối không để trẻ thò đầu, tay, chân hoặc cơ thể ra ngoài cửa sổ, cửa sổ trời khi xe đang chạy.

Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, khai thác hệ thống camera và tiếp nhận phản ánh của người dân để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trên đường cao tốc.

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Total Swiss Việt Nam bị xử phạt 710 triệu đồng

VOV.VN - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam, với tổng số tiền 710 triệu đồng, do vi phạm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Nguyễn Dũng/Tiền Phong
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