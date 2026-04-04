Xe máy va chạm ô tô khiến 1 người tử vong ở Lâm Đồng

Thứ Bảy, 15:27, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trưa ngày 4/4, trên tuyến đường Âu Cơ, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, xe máy biển số 86C1-142.xx chở 2 người đàn ông lưu thông trên đường. Khi đến km3 thì xảy ra va chạm với ô tô biển số 77C-257.xx đi theo chiều ngược lại.

Sau va chạm, 2 người đi xe máy văng xuống đường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên ông H.S.L (52 tuổi) đã tử vong, người còn lại bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.H

Tại hiện trường, phần đầu hai phương tiện hư hỏng, ô tô chắn ngang giữa đường.

Lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Đồng thời, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: Lâm Đồng xe máy va chạm ô tô 1 người tử vong tuyến đường Âu Cơ phường Tiến Thành
Chủ xe và tài xế bị phạt 77 triệu đồng do không bằng lái vẫn đi trên cao tốc

VOV.VN - Tài xế không có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc. Chủ xe và tài xế bị xử phạt 77 triệu đồng, phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

2 công nhân thương vong, đơn vị chủ quản “biến mất” bất thường

VOV.VN - Vụ tai nạn lao động làm 1 công nhân chết và 1 công nhân bị thương nhưng đơn vị chủ quản không hợp tác điều tra và “biến mất” bất thường.

Đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn chết người tại mỏ đá ở Lâm Đồng

VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn lao động làm chết một công nhân tại mỏ đá trên địa bàn thôn 1, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), Sở Nội vụ vừa thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn.

