Xe máy va chạm ô tô khiến 1 người tử vong ở Lâm Đồng

Theo thông tin ban đầu, xe máy biển số 86C1-142.xx chở 2 người đàn ông lưu thông trên đường. Khi đến km3 thì xảy ra va chạm với ô tô biển số 77C-257.xx đi theo chiều ngược lại.

Sau va chạm, 2 người đi xe máy văng xuống đường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên ông H.S.L (52 tuổi) đã tử vong, người còn lại bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.H

Tại hiện trường, phần đầu hai phương tiện hư hỏng, ô tô chắn ngang giữa đường.

Lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Đồng thời, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.