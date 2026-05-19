Y án 3 năm tù với nữ tài xế uống bia rồi lái xe tông tử vong chủ tịch xã

Thứ Ba, 17:39, 19/05/2026
VOV.VN - TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên y án 3 năm tù đối với nữ tài xế uống bia rồi điều khiển xe ô tô tông tử vong Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 19/5.

Bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (34 tuổi, trú xã Ea Ktur) là người điều khiển ô tô tông tử vong ông Lê Phước Toàn (44 tuổi, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng) khi ông đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên Quốc lộ 27 đoạn bị ngập nước.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, bị cáo Chi bị tuyên phạt 3 năm tù và đã bồi thường cho gia đình bị hại 500 triệu đồng. Sau phiên tòa, đại diện gia đình bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt, tăng mức bồi thường và yêu cầu bị cáo chu cấp cho 2 con nhỏ của ông Toàn. Trong khi đó, bị cáo Chi xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn và cam kết tiếp tục bồi thường, hỗ trợ nuôi 2 con của bị hại. Bị cáo khai trước khi lái xe đã uống khoảng 8 lon bia.

Bị cáo Lê Thị Cẩm Chi tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 19/5.

Đại diện Viện KSND tỉnh nhận định bản án sơ thẩm tuyên đúng người, đúng tội. Đồng thời cho rằng sau khi gây tai nạn, bị cáo đã rời khỏi hiện trường, không trình báo ngay nên đề nghị bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên mức án 3 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Cẩm Chi; buộc bồi thường thêm hơn 444 triệu đồng cho gia đình bị hại và chu cấp cho 2 con của ông Toàn (14 tuổi và 10 tuổi) khoảng 2 triệu đồng/cháu/tháng đến khi đủ 18 tuổi.

Theo cáo trạng, tối 3/10/2025, sau khi uống bia tại một quán nhậu ở xã Dray Bhăng, bị cáo Chi lái ô tô về nhà ở xã Ea Ktur. Khi lưu thông trên Quốc lộ 27, do thiếu quan sát, bị cáo đã tông vào ông Lê Phước Toàn đang điều tiết giao thông tại khu vực ngập nước.

Sau tai nạn, bị cáo rời khỏi hiện trường. Đến sáng hôm sau, khi biết ông Toàn tử vong, bị cáo mới đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi.

Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông lái xe Jeep đe đoạ tài xế công nghệ tại Đắk Lắk

VOV.VN - Liên quan đến clip người đàn ông lái xe Jeep đe doạ tài xế công nghệ tại Buôn Ma Thuột lan truyền trên mạng xã hội, sáng 16/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng có hành vi "Gây rối trật tự công cộng" trong clip.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Bị cáo Bùi Đình Khánh và 3 đồng phạm bị tuyên án tử hình

Tuyên án tử hình kẻ đốt quán cafe "Hát cho nhau nghe" khiến 11 người tử vong

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam

