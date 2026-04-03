Không gian siêu hình trong Truyện Kiều

VOV.VN - Xuất phát từ cách nhìn, cách tư duy về thế giới của con người thời trung đại, các tác phẩm văn học ra đời trong giai đoạn này, trong đó có “Truyện Kiều” cũng thể hiện góc nhìn về không gian siêu hình.
VOV.VN - Ngồi là một trong bốn trạng thái tĩnh của con người. Tưởng rằng trạng thái này ít thể hiện được vị thế và cảm xúc thế nhưng trong “Truyện Kiều”, qua các thế ngồi của mình, các nhân vật đã tự khắc hoạ địa vị, thái độ, tính cách, cảm xúc của mình.
VOV.VN - Hầu hết công chúng mê Truyện Kiều đều công nhận rằng có những trích đoạn của tác phẩm, trở đi trở lại trong tâm trí và có khả năng trong bồi đắp khả năng ngôn ngữ, cảm thụ văn học. Trích đoạn “Cảnh ngày Xuân” có thể xem như đỉnh cao thủ pháp tả cảnh ngụ tình của Đại thi hào Nguyễn Du.
VOV.VN - “Truyện Kiều” có 45 lần xuất hiện chữ “hương”. Riêng chữ “hương” liên quan đến mùi thơm là 37 lần. Trong đó 27 lần chữ “hương” gắn với nhân vật Thuý Kiều, 4 lần gắn với nhân vật Đạm Tiên, 2 lần liên quan đến Hoạn Thư. Ý nghĩa và sắc thái biểu hiện của chữ “hương” cũng khá đa dạng.