"Mùa than năm ấy" - Phần 1: Những phận người lấm láp trong hang tối

VOV.VN - Truyện ngắn "Mùa than năm ấy" của tác giả Hoàng Kiến Bình đưa người nghe trở lại những năm đầu thập niên 2000, theo chân những chàng trai trẻ vừa rời ghế nhà trường đã dấn thân vào những "lò thổ phỉ" hun hút giữa rừng sâu Quảng Ninh.
VOV.VN - Truyện ngắn "Cái thương nhường cái giận" kể về cơn sóng gió tuổi già của vợ chồng bà Hiêng và lão Nọi. Chỉ vì một phút ghen tuông cùng sự xuất hiện của kỷ vật xưa cũ, bà Hiêng đã dứt áo ra đi sau gần nửa thế kỷ gắn bó. Nhưng, đằng sau những hờn giận ấy lại là sự hy sinh thầm lặng và lòng thủy chung son sắt,
VOV.VN - Truyện ngắn "Pây-lin Kim Cương" trích từ Tuyển tập Thu Bồn (NXB Văn học, 2023), tác phẩm đưa chúng ta trở lại vùng núi Pây-lin hiểm trở. Dưới ách thống trị tàn bạo của Khmer Đỏ, gia đình cậu bé Vandy bị vắt kiệt sức lao động trong những hầm sâu đầy chết chóc.
VOV.VN - Tình mẫu tử là một trong những tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất trong cuộc đời mỗi con người. Tuy nhiên, trong cuộc sống, do tính cách, do tâm lý, hoàn cảnh với những chuyển biến khôn lường, đôi khi khúc mắc ứng xử trong mối quan hệ mẹ - con lại gây ra những mâu thuẫn không dễ gì tháo gỡ.