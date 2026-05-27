English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sơn Tùng M-TP trở lại với "Come My Way" và cú bắt tay bạc tỷ với Tyga

Thứ Tư, 10:05, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau gần 2 năm im ắng tại Vpop, Sơn Tùng M-TP chính thức “kích nổ” đường đua khi xác nhận trở lại với dự án âm nhạc mới mang tên Come My Way có sự góp mặt của Tyga, rapper đình đám thế giới người Mỹ gốc Việt có hơn 12 triệu người theo dõi trên YouTube.

Cú bắt tay bạc tỷ

Đây không phải lần đầu Sơn Tùng M-TP bắt tay với các sao quốc tế, trước đó anh từng hợp tác thành công với Snoop Dogg trong “Hãy trao cho anh” và minh tinh Thái Lan Davika Hoorne trong “Chạy ngay đi”. Liệu cú bắt tay với Tyga có làm nên màn tái xuất khủng sau 2 năm im ắng.

Tyga là cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc US-UK khi sở hữu nhiều bản hit hàng trăm triệu đến hàng tỷ lượt xem như Taste, Hookah hay Ayy Macarena... Nam rapper có hơn 12 triệu người theo dõi trên YouTube cùng tổng lượt xem vượt mốc 7 tỷ. Tyga tên thật là Michael Ray Nguyen-Stevenson, mang hai dòng máu Jamaica và Việt Nam, lớn lên tại California (Mỹ).

son tung m-tp tro lai voi come my way va cu bat tay bac ty voi tyga hinh anh 1
Chỉ với một vài hình ảnh “nhá hàng” trên mạng xã hội với dự án Come My Way có sự tham gia của  Tyga, Sơn Tùng M-TP đã lập tức “kích nổ” mạng xã hội, khẳng định sức hút chưa từng hạ nhiệt.

Theo Liverate, để mời Tyga biểu diễn trực tiếp cần từ 275.000 USD đến 400.000 USD. Từ năm 2019, khi nam rapper ký hợp đồng với Columbia Records, tờ Variety đã ước tính hợp đồng này trị giá hàng triệu USD. Trang Celebrity Net Worth báo cáo tổng giá trị tài sản ròng của rapper Tyga là 8 triệu USD vào năm 2025. Do đó, để hợp tác với rapper này trong dự án sắp tới, Sơn Tùng có lẽ phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Tuy nhiên, chi phí thực tế còn phụ thuộc rất nhiều thứ: mức độ tham gia của Tyga, chỉ feat audio hay quay MV, thời gian sử dụng hình ảnh, quyền khai thác thương mại, truyền thông quốc tế…

Nhưng nếu nhìn theo mặt bằng quốc tế, một màn collab kiểu này chắc chắn không phải con số nhỏ. Ngoài tiền mời nghệ sĩ, còn là chi phí cho ê-kíp, pháp lý, sản xuất và nhiều điều khoản phía sau. Theo các chuyên gia, tổng đầu tư hoàn toàn có thể lên tới vài trăm nghìn USD. Nhưng với những nghệ sĩ như Sơn Tùng, đôi khi họ không nhìn đây là chi phí cho một bài hát, mà là chi phí để xây dựng hình ảnh thương hiệu trong nhiều năm tiếp theo.

son tung m-tp tro lai voi come my way va cu bat tay bac ty voi tyga hinh anh 2
Sơn Tùng M-TP đang thực hiện hóa chiến lược đưa hình ảnh vượt ra ngoài phạm vi Vpop.

Chiến lược truyền thông cao cấp

Việc hợp tác xuyên quốc gia không chỉ giúp Sơn Tùng giữ vững vị trí dẫn đầu mà còn thực hiện hóa chiến lược đưa hình ảnh vượt ra ngoài phạm vi Vpop. Khán giả hiện đại luôn hào hứng trước viễn cảnh nghệ thuật Việt “đứng chung mâm” với các ngôi sao quốc tế.

Màn bắt tay với rapper Tyga giúp nam ca sĩ sinh năm 1994 đạt được hai mục tiêu lớn là: tạo ra chế độ nóng ngay lập tức cho sản phẩm và duy trì kỳ vọng cao từ công chúng. Giữa thị trường âm nhạc vận động không ngừng nghỉ, Sơn Tùng M-TP một lần nữa chứng minh đẳng cấp của người biết cách biến mỗi lần trở lại thành một sự kiện truyền thông thực sự chứ không đơn thuần là phát hành một MV.

Sơn Tùng _ 10.png

Sơn Tùng M-TP, chiếc mặt nạ gỗ và cách “kích nổ” truyền thông không cần ầm ĩ

VOV.VN - Không cần xuất hiện dày đặc hay tạo tranh cãi ồn ào, Sơn Tùng M-TP vẫn luôn biết cách khiến mạng xã hội “dậy sóng” chỉ bằng một teaser ngắn hay hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ đầy bí ẩn. Sau mỗi lần xuất hiện, nam ca sĩ tiếp tục cho thấy khả năng biến sự im lặng thành “vũ khí” truyền thông đặc biệt của V-pop.

Thư Vũ/VOV.VN
Tag: Sơn Tùng M-TP: Come My Way và cú bắt tay bạc tỷ với rapper đình đám Tyga
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tùng Dương bắt tay Xệ Xệ làm MV về Bác Hồ gây chú ý vì quá khác lạ
Tùng Dương bắt tay Xệ Xệ làm MV về Bác Hồ gây chú ý vì quá khác lạ

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), MV “Có Bác trong tim” chính thức ra mắt lúc 11h30 ngày 22/4. MV có sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương, nghệ sĩ nhí Xệ Xệ và sự xuất hiện của nhạc sĩ Phạm Tuyên, tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ trong âm nhạc.

Tùng Dương bắt tay Xệ Xệ làm MV về Bác Hồ gây chú ý vì quá khác lạ

Tùng Dương bắt tay Xệ Xệ làm MV về Bác Hồ gây chú ý vì quá khác lạ

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), MV “Có Bác trong tim” chính thức ra mắt lúc 11h30 ngày 22/4. MV có sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương, nghệ sĩ nhí Xệ Xệ và sự xuất hiện của nhạc sĩ Phạm Tuyên, tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ trong âm nhạc.

Lần hiếm hoi Rap kết hợp hát Then trong MV kỷ niệm 85 năm Bác Hồ về nước
Lần hiếm hoi Rap kết hợp hát Then trong MV kỷ niệm 85 năm Bác Hồ về nước

VOV.VN - Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ trở về nước (1941 – 2026), MV “Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gây chú ý với sự kết hợp hiếm hoi giữa Rap và hát Then, góp phần đưa lịch sử và văn hóa vùng cao đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Lần hiếm hoi Rap kết hợp hát Then trong MV kỷ niệm 85 năm Bác Hồ về nước

Lần hiếm hoi Rap kết hợp hát Then trong MV kỷ niệm 85 năm Bác Hồ về nước

VOV.VN - Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ trở về nước (1941 – 2026), MV “Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gây chú ý với sự kết hợp hiếm hoi giữa Rap và hát Then, góp phần đưa lịch sử và văn hóa vùng cao đến gần hơn với thế hệ trẻ.

“Chẳng cần bình yên”: Màn trở lại nhẹ nhàng nhưng nhiều cảm xúc của Hà An Huy
“Chẳng cần bình yên”: Màn trở lại nhẹ nhàng nhưng nhiều cảm xúc của Hà An Huy

VOV.VN - Không trở lại bằng sự ồn ào hay một chiến dịch truyền thông rầm rộ, Hà An Huy chọn chạm đến khán giả bằng “Chẳng cần bình yên” – bản Pop/R&B buồn, tự sự về một tình yêu chỉ đến từ một phía. Ca khúc vừa vượt mốc hơn 500.000 lượt streams trên các nền tảng sau một tuần ra mắt.

“Chẳng cần bình yên”: Màn trở lại nhẹ nhàng nhưng nhiều cảm xúc của Hà An Huy

“Chẳng cần bình yên”: Màn trở lại nhẹ nhàng nhưng nhiều cảm xúc của Hà An Huy

VOV.VN - Không trở lại bằng sự ồn ào hay một chiến dịch truyền thông rầm rộ, Hà An Huy chọn chạm đến khán giả bằng “Chẳng cần bình yên” – bản Pop/R&B buồn, tự sự về một tình yêu chỉ đến từ một phía. Ca khúc vừa vượt mốc hơn 500.000 lượt streams trên các nền tảng sau một tuần ra mắt.

15 nghệ sĩ nhà SpaceSpeakers chuẩn bị cho Fanmeeting lớn nhất từ trước đến nay
15 nghệ sĩ nhà SpaceSpeakers chuẩn bị cho Fanmeeting lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - SpaceSpeakers vừa công bố sự kiện fanmeeting mang tên "Off Space" vào ngày 13/6 tới tại TP.HCM. Quy tụ đông đủ toàn bộ 15 nghệ sĩ và nhà sản xuất âm nhạc trực thuộc, đây không chỉ là buổi giao lưu quy mô lớn nhất từ trước đến nay của nhóm, mà còn là sự kiện mở màn cho chuỗi dự án kỷ niệm 15 năm thành lập.

15 nghệ sĩ nhà SpaceSpeakers chuẩn bị cho Fanmeeting lớn nhất từ trước đến nay

15 nghệ sĩ nhà SpaceSpeakers chuẩn bị cho Fanmeeting lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - SpaceSpeakers vừa công bố sự kiện fanmeeting mang tên "Off Space" vào ngày 13/6 tới tại TP.HCM. Quy tụ đông đủ toàn bộ 15 nghệ sĩ và nhà sản xuất âm nhạc trực thuộc, đây không chỉ là buổi giao lưu quy mô lớn nhất từ trước đến nay của nhóm, mà còn là sự kiện mở màn cho chuỗi dự án kỷ niệm 15 năm thành lập.

Rapper, ca sĩ Đinh Tiến Đạt: Từ tiếng rap gai góc đến nhịp “thương” R&B
Rapper, ca sĩ Đinh Tiến Đạt: Từ tiếng rap gai góc đến nhịp “thương” R&B

VOV.VN - Với MV mới “Mùi (t)Hương”, rapper, ca sĩ Đinh Tiến Đạt không kể những câu chuyện gai góc của đời sống, mà chỉ giữ lại một điều rất nhỏ: một buổi sáng, một mùi hương… và một cảm giác không muốn rời xa.

Rapper, ca sĩ Đinh Tiến Đạt: Từ tiếng rap gai góc đến nhịp “thương” R&B

Rapper, ca sĩ Đinh Tiến Đạt: Từ tiếng rap gai góc đến nhịp “thương” R&B

VOV.VN - Với MV mới “Mùi (t)Hương”, rapper, ca sĩ Đinh Tiến Đạt không kể những câu chuyện gai góc của đời sống, mà chỉ giữ lại một điều rất nhỏ: một buổi sáng, một mùi hương… và một cảm giác không muốn rời xa.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc