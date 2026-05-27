Sơn Tùng M-TP trở lại với "Come My Way" và cú bắt tay bạc tỷ với Tyga

Cú bắt tay bạc tỷ

Đây không phải lần đầu Sơn Tùng M-TP bắt tay với các sao quốc tế, trước đó anh từng hợp tác thành công với Snoop Dogg trong “Hãy trao cho anh” và minh tinh Thái Lan Davika Hoorne trong “Chạy ngay đi”. Liệu cú bắt tay với Tyga có làm nên màn tái xuất khủng sau 2 năm im ắng.

Tyga là cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc US-UK khi sở hữu nhiều bản hit hàng trăm triệu đến hàng tỷ lượt xem như Taste, Hookah hay Ayy Macarena... Nam rapper có hơn 12 triệu người theo dõi trên YouTube cùng tổng lượt xem vượt mốc 7 tỷ. Tyga tên thật là Michael Ray Nguyen-Stevenson, mang hai dòng máu Jamaica và Việt Nam, lớn lên tại California (Mỹ).

Chỉ với một vài hình ảnh “nhá hàng” trên mạng xã hội với dự án Come My Way có sự tham gia của Tyga, Sơn Tùng M-TP đã lập tức “kích nổ” mạng xã hội, khẳng định sức hút chưa từng hạ nhiệt.

Theo Liverate, để mời Tyga biểu diễn trực tiếp cần từ 275.000 USD đến 400.000 USD. Từ năm 2019, khi nam rapper ký hợp đồng với Columbia Records, tờ Variety đã ước tính hợp đồng này trị giá hàng triệu USD. Trang Celebrity Net Worth báo cáo tổng giá trị tài sản ròng của rapper Tyga là 8 triệu USD vào năm 2025. Do đó, để hợp tác với rapper này trong dự án sắp tới, Sơn Tùng có lẽ phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Tuy nhiên, chi phí thực tế còn phụ thuộc rất nhiều thứ: mức độ tham gia của Tyga, chỉ feat audio hay quay MV, thời gian sử dụng hình ảnh, quyền khai thác thương mại, truyền thông quốc tế…

Nhưng nếu nhìn theo mặt bằng quốc tế, một màn collab kiểu này chắc chắn không phải con số nhỏ. Ngoài tiền mời nghệ sĩ, còn là chi phí cho ê-kíp, pháp lý, sản xuất và nhiều điều khoản phía sau. Theo các chuyên gia, tổng đầu tư hoàn toàn có thể lên tới vài trăm nghìn USD. Nhưng với những nghệ sĩ như Sơn Tùng, đôi khi họ không nhìn đây là chi phí cho một bài hát, mà là chi phí để xây dựng hình ảnh thương hiệu trong nhiều năm tiếp theo.

Sơn Tùng M-TP đang thực hiện hóa chiến lược đưa hình ảnh vượt ra ngoài phạm vi Vpop.

Chiến lược truyền thông cao cấp

Việc hợp tác xuyên quốc gia không chỉ giúp Sơn Tùng giữ vững vị trí dẫn đầu mà còn thực hiện hóa chiến lược đưa hình ảnh vượt ra ngoài phạm vi Vpop. Khán giả hiện đại luôn hào hứng trước viễn cảnh nghệ thuật Việt “đứng chung mâm” với các ngôi sao quốc tế.

Màn bắt tay với rapper Tyga giúp nam ca sĩ sinh năm 1994 đạt được hai mục tiêu lớn là: tạo ra chế độ nóng ngay lập tức cho sản phẩm và duy trì kỳ vọng cao từ công chúng. Giữa thị trường âm nhạc vận động không ngừng nghỉ, Sơn Tùng M-TP một lần nữa chứng minh đẳng cấp của người biết cách biến mỗi lần trở lại thành một sự kiện truyền thông thực sự chứ không đơn thuần là phát hành một MV.