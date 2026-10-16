Vòng xòe Mường Lò kết nối sắc màu Tây Bắc

Lễ hội là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương và các tỉnh trong khu vực Tây Bắc. Đặc biệt, sự kiện năm nay gắn với dấu mốc 5 năm nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dự lễ khai mạc có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành và đông đảo người dân địa phương.

Diễn ra từ ngày 15-21/10 tại khu vực thị xã Nghĩa Lộ cũ và các địa phương lân cận, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc, hướng tới tôn vinh bản sắc các dân tộc, đặc biệt là nghệ thuật xòe Thái - di sản quý báu, niềm tự hào của đồng bào Thái và nhân dân Tây Bắc.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khai mạc

Màn đại xòe trên sân khấu khai mạc Lễ hội Mường Lò năm 2026

Các nghệ nhân, diễn viên quần chúng cùng nắm tay cùng múa xòe, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng

Điểm nhấn trong đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - trọn một vòng yêu”, kết hợp hài hòa giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Đặc biệt, màn đại xòe với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ nhân, diễn viên và đồng bào Thái địa phương đã tạo nên không gian văn hóa cộng đồng sôi động, lan tỏa tinh thần đoàn kết và sức sống bền bỉ của di sản.

Trang phục thêu hoa văn cùng những món đồ trang sức bạc tạo điểm nhấn trong màn múa chuông của người Dao

Sắc màu Tây Bắc còn được tái hiện qua các hoạt động trình diễn đường phố với 8 khối dân tộc, quy tụ 400 nghệ nhân và người dân. Tiếng khèn Mông, sắc phục truyền thống của người Dao, những chiếc quạt trong điệu múa Thái, âm vang cồng chiêng của người Mường cùng làn điệu then, tiếng đàn tính của người Tày hòa quyện, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của vùng Tây Bắc.

Diễn viên quần chúng người Dao biểu diễn múa chuông, tái hiện nét văn hóa dân gian đặc trưng của đồng bào Dao

Không khí sôi động cùng những màn trình diễn đặc sắc đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách.

Chị Nguyễn Thị Phượng, đến từ Bắc Ninh, bày tỏ: "Tôi thấy lễ hội có nhiều nét đặc sắc của dân tộc vùng cao. Các điệu múa rất đẹp. Không gian thoáng đãng, mang đậm nét của người vùng cao".

Những chiếc ô rực rỡ sắc màu cùng trang phục truyền thống dân tộc Mông, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc của lễ hội

Không chỉ hấp dẫn bởi những màn trình diễn nghệ thuật, Mường Lò còn níu chân du khách bằng không gian văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, từ phong tục, ẩm thực đến nếp sống cộng đồng. Những giá trị ấy góp phần tạo nên sức hút riêng cho vùng đất được xem là một trong những cái nôi văn hóa của đồng bào Thái ở Tây Bắc.

Thiếu nữ Thái nổi bật với chiếc khăn thổ cẩm nhiều màu sắc trong màn trình diễn đường phố

Trong khuôn khổ lễ hội, Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026, không gian quảng bá và kết nối sản phẩm OCOP, Không gian Sắc màu văn hóa Tây Bắc cùng triển lãm ảnh du lịch Tây Bắc, Lào Cai mang đến cho du khách cơ hội khám phá các sản phẩm đặc trưng, tìm hiểu những điểm đến hấp dẫn và kết nối với các địa phương trong vùng.

Đội hình múa diễu diễn trên đường phố Nghĩa Lộ, tạo không khí sôi động cho lễ hội

Ông Nông Việt Yên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, nhấn mạnh: Lễ hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với dấu mốc 5 năm nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh. Đây là dịp nhìn lại những nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Lào Cai, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương.

Thiếu nữ Thái trình diễn múa quạt tại Lễ hội

Từ những giá trị di sản được gìn giữ trong cộng đồng đến các sản phẩm du lịch được giới thiệu tại lễ hội, Mường Lò đang từng bước phát huy lợi thế văn hóa, biến bản sắc truyền thống thành nguồn lực phát triển. Lễ hội đã góp phần quảng bá hình ảnh Lào Cai giàu bản sắc, thân thiện, đồng thời thúc đẩy liên kết và phát triển du lịch bền vững trong khu vực Tây Bắc.

Không chỉ là dịp giao lưu, kết nối cộng đồng, vòng xoè Thái dường như bất tận còn là lời mời gọi du khách đến với Lào Cai, hòa mình vào vòng tay đoàn kết, cảm nhận sức sống của di sản và khám phá những sắc màu văn hóa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.