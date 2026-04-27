中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Australia đầu tư 750 triệu AUD sản xuất xe bọc thép Bushmaster

Thứ Hai, 11:08, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng, ngày 27/4, Australia đã công bố 2 khoản đầu tư lớn lên tới 1.2 tỷ đô la Australia để phát triển 2 loại phương tiện cơ động cho quân đội nước này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles ngày 27/4 đã ra thông báo cho biết nước này sẽ đầu tư 1,2 tỷ AUD để sản xuất thêm 2 loại phương tiện cơ động cho quân đội gồm xe bọc thép Bushmaster và phương tiện cơ động bảo vệ Thales Hawkei.

Xe bọc thép Bushmaster của quân đội Australia. Nguồn: Micheal Currie/ADFMichael Currie

Cụ thể, nước này sẽ chi 750 triệu AUD để sản xuất 268 xe bọc thép Bushmaster cho quân đội nước này trong vòng 7 năm tới. Việc sản xuất thêm xe bọc thép Bushmaster sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu và chiến khai lực lượng của quân đội Australia.

Hiện nay, xe bọc thép Bushmaster được đánh giá là phương tiện rất quan trọng đối với lực lượng tổng hợp với khả năng hoạt động cơ động ven biển, kiểm soát hỏa lực tầm xa và được trang bị hệ thống tác chiến đổ bộ phối hợp. Trong quân đội Australia, xe bọc thép Bushmaster là một phần của hạm đội xe cơ động hiện đại phù hợp với địa hình của nước này.

Hiện tại, ngoài quân đội Australia, xe bọc thép Bushmaster còn được sử dụng ở 9 quốc gia khác trong đó có Hà Lan và Ukraine.                 

Khoản đầu tư thứ hai được Australia công bố  trị giá 450 triệu AUD để nâng cấp phương tiện cơ động bảo vệ Thales Hawkei và năng lực xe tải hạng trung Rheinmetall.

Ngoài việc bổ sung phương tiện cho quân đội Australia, hai dự án này còn thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng và gia tăng tính tự chủ của Australia trong việc cung cấp các phương tiện quốc phòng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles khẳng định hai phương tiện mà chính phủ Australia đầu tư ngày hôm nay là phương tiện cơ động bảo vệ hàng đầu thế giới. Thông qua các khoản đầu tư này, chính phủ Australia tạo thêm việc làm cho người dân, củng cố ngành công nghiệp quốc phòng và nâng cao năng lực cho lực lượng quân đội nước này.

Australia ký hợp đồng khủng mua tàu tuần tra của Nhật Bản

VOV.VN - Thực hiện kế hoạch tăng gấp đôi quy mô hạm đội tàu chiến mặt nước, hôm nay, tại thành phố Melbourne, Australia vừa ký hợp đồng mua 3 tàu tuần tra lớp Mogami của Nhật Bản được cho là có giá trị 10 tỷ đô la Australia. Dự kiến tàu đầu tiên sẽ được bàn giao cho Australia vào năm 2029.

Việt Nga/VOV-Australia
Tag: Australia đầu tư quốc phòng Australia xe bọc thép Bushmaster
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Australia đầu tư phát triển công nghệ chống máy bay không người lái

VOV.VN - Cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine đang cho thấy vai trò rất quan trọng của máy bay không người lái, vì thế chính phủ Australia vừa quyết định chi 7 tỷ AUD để phát triển công nghệ chống máy bay không người lái.

Australia và Nhật Bản hợp tác chế tạo tàu chiến đa năng thế hệ mới

VOV.VN - Vốn là hai quốc gia có quan hệ mật thiết trên nhiều lĩnh vực, hợp tác giữa Australia và Nhật Bản tiếp tục được tăng cường sau khi Australia lựa chọn Nhật Bản làm đối tác trong một dự án chế tạo tàu chiến đa năng thế hệ mới, dựa trên thiết kế của một lớp chiến hạm Nhật Bản.

Australia tăng ngân sách quốc phòng lên mức cao kỷ lục

VOV.VN - Ngày 16/4 Australia công bố chiến lược quốc phòng 2026, trong đó cho biết nước này tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng thêm 53 tỷ AUD trong một thập kỷ tới. Mức chi tiêu này không chỉ cao nhất từ trước đến nay của nước này mà còn vượt ngân sách quốc phòng của một số quốc gia thuộc NATO.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích