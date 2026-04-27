Australia đầu tư 750 triệu AUD sản xuất xe bọc thép Bushmaster

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles ngày 27/4 đã ra thông báo cho biết nước này sẽ đầu tư 1,2 tỷ AUD để sản xuất thêm 2 loại phương tiện cơ động cho quân đội gồm xe bọc thép Bushmaster và phương tiện cơ động bảo vệ Thales Hawkei.

Xe bọc thép Bushmaster của quân đội Australia. Nguồn: Micheal Currie/ADFMichael Currie

Cụ thể, nước này sẽ chi 750 triệu AUD để sản xuất 268 xe bọc thép Bushmaster cho quân đội nước này trong vòng 7 năm tới. Việc sản xuất thêm xe bọc thép Bushmaster sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu và chiến khai lực lượng của quân đội Australia.

Hiện nay, xe bọc thép Bushmaster được đánh giá là phương tiện rất quan trọng đối với lực lượng tổng hợp với khả năng hoạt động cơ động ven biển, kiểm soát hỏa lực tầm xa và được trang bị hệ thống tác chiến đổ bộ phối hợp. Trong quân đội Australia, xe bọc thép Bushmaster là một phần của hạm đội xe cơ động hiện đại phù hợp với địa hình của nước này.

Hiện tại, ngoài quân đội Australia, xe bọc thép Bushmaster còn được sử dụng ở 9 quốc gia khác trong đó có Hà Lan và Ukraine.

Khoản đầu tư thứ hai được Australia công bố trị giá 450 triệu AUD để nâng cấp phương tiện cơ động bảo vệ Thales Hawkei và năng lực xe tải hạng trung Rheinmetall.

Ngoài việc bổ sung phương tiện cho quân đội Australia, hai dự án này còn thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng và gia tăng tính tự chủ của Australia trong việc cung cấp các phương tiện quốc phòng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles khẳng định hai phương tiện mà chính phủ Australia đầu tư ngày hôm nay là phương tiện cơ động bảo vệ hàng đầu thế giới. Thông qua các khoản đầu tư này, chính phủ Australia tạo thêm việc làm cho người dân, củng cố ngành công nghiệp quốc phòng và nâng cao năng lực cho lực lượng quân đội nước này.