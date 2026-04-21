中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Australia đầu tư phát triển công nghệ chống máy bay không người lái

Thứ Ba, 15:09, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine đang cho thấy vai trò rất quan trọng của máy bay không người lái, vì thế chính phủ Australia vừa quyết định chi 7 tỷ AUD để phát triển công nghệ chống máy bay không người lái.

Ngày 21/4, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Pat Conroy cho biết, chính phủ nước này vừa quyết định tăng gấp đôi khoản chi để nâng ngân sách dành cho phát triển công nghệ chống máy bay không người lái lên đến 7 tỷ AUD trong thập kỷ tới. Như vậy, cùng với khoản chi này, chính phủ Australia đã quyết định đầu tư 22 tỷ AUD để phát triển máy bay không người lái và các thiết bị chống máy bay không người lái.

australia dau tu phat trien cong nghe chong may bay khong nguoi lai hinh anh 1
Máy bay không người lái chống máy bay không người lái SYPAQ. Nguồn: ADF

Trong khuôn khổ khoản chi này, Australia cũng công bố 2 khoản đầu tư vào công nghệ chống máy bay không người lái. Đó là khoản đầu tư trị giá 21,3 triệu AUD cho AIM Defence và 10.4 triệu AUD cho SYPAQ System. Trong đó, dự án AIM Defence sẽ giúp nâng cao năng lực và sự sẵn sàng chiến đấu của hệ thống laser chống máy bay không người lái công suất cao để chống lại các máy bay không người lái riêng lẻ hoặc được triển khai theo nhóm. Hệ thống laser năng lượng cao di động này có khả năng theo dõi các vật thể nhỏ như đồng xu có kích thước khoảng 2,3 cm đang di chuyển với tốc độ 100km/h. Hệ thống laser này cũng đủ mạnh để có thể xuyên qua thép.

Dự án SYPAQ System tập trung phát triển máy bay không người lái có khả năng đánh chặn máy không người lái, trong đó bao gồm cả các máy bay lớn hơn đang được sử dụng phổ biến hiện nay.

Australia hy vọng, việc đầu tư vào các công nghệ và phương tiện chống máy bay không người lái sẽ giúp nước này nâng cao năng lực chống lại các máy bay không người lái cỡ nhỏ và tầm trung trong môi trường hoạt động ở nước ngoài cũng như ở trong nước.

Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Pat Conroy khẳng định cuộc xung đột ở Ukriane và Trung Đông cho thấy máy bay không người lái ngày càng được sử dụng nhiều trong các cuộc xung đột vì thế việc phát triển công nghệ chống máy bay không người lái độc lập là điều cần thiết để đảm bảo Lực lượng Quốc phòng Australia có thể phát hiện, đánh giá và ứng phó với các mối đe dọa.

Việt Nga/VOV-Australia
Tag: Australia công nghệ chống máy bay không người lái Australia UAV Australia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Australia ký hợp đồng khủng mua tàu tuần tra của Nhật Bản
VOV.VN - Thực hiện kế hoạch tăng gấp đôi quy mô hạm đội tàu chiến mặt nước, hôm nay, tại thành phố Melbourne, Australia vừa ký hợp đồng mua 3 tàu tuần tra lớp Mogami của Nhật Bản được cho là có giá trị 10 tỷ đô la Australia. Dự kiến tàu đầu tiên sẽ được bàn giao cho Australia vào năm 2029.

Australia tăng ngân sách quốc phòng lên mức cao kỷ lục

VOV.VN - Ngày 16/4 Australia công bố chiến lược quốc phòng 2026, trong đó cho biết nước này tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng thêm 53 tỷ AUD trong một thập kỷ tới. Mức chi tiêu này không chỉ cao nhất từ trước đến nay của nước này mà còn vượt ngân sách quốc phòng của một số quốc gia thuộc NATO.

Australia đầu tư bổ sung lên đến 5 tỷ AUD phát triển máy bay không người lái

VOV.VN - Cuộc xung đột ở Trung Đông và cuộc xung đột Ukraine đang thúc đẩy Australia đầu tư nhiều hơn cho việc phát triển các máy bay không người lái, phục vụ mục đích quốc phòng, nâng mức chi phí dành cho phát triển ngành công nghiệp máy bay không người lái có thể lên đến 15 tỷ AUD.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích