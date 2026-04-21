Australia đầu tư phát triển công nghệ chống máy bay không người lái

Ngày 21/4, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Pat Conroy cho biết, chính phủ nước này vừa quyết định tăng gấp đôi khoản chi để nâng ngân sách dành cho phát triển công nghệ chống máy bay không người lái lên đến 7 tỷ AUD trong thập kỷ tới. Như vậy, cùng với khoản chi này, chính phủ Australia đã quyết định đầu tư 22 tỷ AUD để phát triển máy bay không người lái và các thiết bị chống máy bay không người lái.

Máy bay không người lái chống máy bay không người lái SYPAQ. Nguồn: ADF

Trong khuôn khổ khoản chi này, Australia cũng công bố 2 khoản đầu tư vào công nghệ chống máy bay không người lái. Đó là khoản đầu tư trị giá 21,3 triệu AUD cho AIM Defence và 10.4 triệu AUD cho SYPAQ System. Trong đó, dự án AIM Defence sẽ giúp nâng cao năng lực và sự sẵn sàng chiến đấu của hệ thống laser chống máy bay không người lái công suất cao để chống lại các máy bay không người lái riêng lẻ hoặc được triển khai theo nhóm. Hệ thống laser năng lượng cao di động này có khả năng theo dõi các vật thể nhỏ như đồng xu có kích thước khoảng 2,3 cm đang di chuyển với tốc độ 100km/h. Hệ thống laser này cũng đủ mạnh để có thể xuyên qua thép.

Dự án SYPAQ System tập trung phát triển máy bay không người lái có khả năng đánh chặn máy không người lái, trong đó bao gồm cả các máy bay lớn hơn đang được sử dụng phổ biến hiện nay.

Australia hy vọng, việc đầu tư vào các công nghệ và phương tiện chống máy bay không người lái sẽ giúp nước này nâng cao năng lực chống lại các máy bay không người lái cỡ nhỏ và tầm trung trong môi trường hoạt động ở nước ngoài cũng như ở trong nước.

Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Pat Conroy khẳng định cuộc xung đột ở Ukriane và Trung Đông cho thấy máy bay không người lái ngày càng được sử dụng nhiều trong các cuộc xung đột vì thế việc phát triển công nghệ chống máy bay không người lái độc lập là điều cần thiết để đảm bảo Lực lượng Quốc phòng Australia có thể phát hiện, đánh giá và ứng phó với các mối đe dọa.