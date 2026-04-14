Australia đầu tư bổ sung lên đến 5 tỷ AUD phát triển máy bay không người lái

Thứ Ba, 14:50, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cuộc xung đột ở Trung Đông và cuộc xung đột Ukraine đang thúc đẩy Australia đầu tư nhiều hơn cho việc phát triển các máy bay không người lái, phục vụ mục đích quốc phòng, nâng mức chi phí dành cho phát triển ngành công nghiệp máy bay không người lái có thể lên đến 15 tỷ AUD.

Phát biểu với báo giới sáng 14/4, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Pat Conroy cho biết, trong tuần này, dự kiến Australia sẽ công bố chiến lược quốc phòng mới trong đó có một nội dung đáng chú ý là nâng mức chi cho việc phát triển ngành công nghiệp máy bay không người lái lên đến 15 tỷ AUD.

australia dau tu bo sung len den 5 ty aud phat trien may bay khong nguoi lai hinh anh 1
Máy bay không người lái Ghost Bat của Quân đội Australia. Nguồn: ADF

“Chúng tôi đang rút ra các bài học từ cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và Trung Đông. Trên thực tế chúng tôi đã đưa chiếc máy bay không người lái vũ trang đầu tiên vào biên chế của lực lượng quốc phòng Australia và chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào khả năng này để bảo vệ an toàn cho người dân Australia, trang bị cho lực lượng quốc phòng và tạo thêm nhiều việc làm tại Australia. Chúng tôi có một ngành công nghiệp quốc phòng rất quan trọng và có tay nghề cao. Chúng tôi có một ngành công nghiệp máy bay không người lái rất giỏi, và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ ngành này”, ông Pat Conroy nói.

Cụ thể Australia đã đầu tư 10 tỷ AUD để phát triển ngành công nghiệp máy bay không người lái và dự kiến trong Chiến lược Quốc phòng mới được công bố vào ngày 16/4 tới, kinh phí cho lĩnh vực này sẽ được bổ sung thêm từ 2 tỷ đến 5 tỷ AUD, nâng tổng số tiền đầu tư cho lĩnh vực này lên tới 15 tỷ AUD. Số tiền mới được bổ sung không chỉ được dùng để phát triển máy bay không người lái mà còn phát triển công nghệ chống máy bay không người lái, giúp ngăn chặn xung đột.

Hiện nay Australia đã phát triển và đưa vào sử dụng máy bay không người lái Ghost Bat nổi tiếng với công nghệ hàng đầu thế giới về tự động. Tuy nhiên trong khoản đầu tư mới, Australia không chỉ tiếp tục đầu tư nâng cấp máy bay này mà còn dự định phát triển những sản phẩm quy mô nhỏ hơn nhưng sẽ được sản xuất với với số lượng lớn.

Bộ trưởng Pat Conroy khẳng định cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông cho thấy máy bay không người lái đang trở thành một yếu tố then chốt trong chiến tranh hiện đại vì thế Australia sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển lĩnh vực này để nâng cao năng lực quốc phòng.

eo bien Hormuz va cac cang bien -ap.jpg

Australia không hài lòng với Mỹ vì hậu quả xung đột Trung Đông

VOV.VN - Quan hệ đồng minh giữa Australia và Mỹ đang ngày càng có nhiều khác biệt liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Liên tiếp trong những ngày qua các quan chức trong chính quyền Australia bày tỏ sự không hài lòng trước chiến dịch quân sự mà Mỹ đang tiến hành ở Iran.

Việt Nga/VOV-Australia
