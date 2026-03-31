Australia thay đổi quan điểm về cuộc xung đột tại Iran

Thứ Ba, 14:27, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Australia đang thay đổi quan điểm về cuộc xung đột tại Iran khi chuyển từ việc ủng hộ Mỹ tấn công Iran sang việc muốn Mỹ chấm dứt cuộc xung đột này.

Những tác động từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đang khiến cho nền kinh tế Australia gặp nhiều khó khăn và không loại trừ khả năng có thể sẽ bị suy thoái. Thực tế và cả nguy cơ này đang tác động rất lớn đến chính quyền Australia hiện nay và điều này được cho là lý do khiến cho Australia bắt đầu thay đổi quan điểm và chuyển sang muốn Mỹ chấm dứt cuộc xung đột với Iran.

australia thay doi quan diem ve cuoc xung dot tai iran hinh anh 1
Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Nguồn: Alex Ellinghausen

Trả lời phỏng vấn báo chí Australia vào tối qua, Thủ tướng nước này Anthony Albanese cho biết, ông muốn giảm leo thang căng thẳng và muốn cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran chấm dứt, qua đó tạo điều kiện cho nền kinh tế toàn cầu phục hồi.

Thủ tướng Albanese nhấn mạnh cuộc xung đột đã gây ra tác động lớn và hậu quả của nó sẽ còn kéo dài nên muốn thấy cuộc xung đột này kết thúc.

Việc Australia muốn Mỹ sớm kết thúc cuộc xung đột tại Iran là biểu hiện cho thấy Australia đang thay đổi quan điểm về cuộc xung đột này. Trước đó, khi Mỹ bắt đầu tấn công Iran vào cuối tháng 2/2026, Australia đã ra tuyên bố ủng hộ Mỹ ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và đe dọa an ninh quốc tế.

Tuy vậy, sau 1 tháng xung đột bùng phát, hậu quả kinh tế mà Australia và nhiều quốc gia trên thế giới phải gánh chịu khi giá nhiên liệu tăng cao vì nguồn cung bị gián đoạn khiến cho Australia không còn muốn cuộc xung đột này kéo dài.

 

Việt Nga/VOV-Australia
Tag: Australia xung đột Mỹ Iran đàm phán Mỹ Iran ảnh hưởng chiến sự Trung Đông nguồn cung năng lượng gián đoạn Australia kêu gọi giảm leo thang
Tin liên quan

Nhiều vụ nổ lớn rung chuyển Isfahan giữa làn sóng không kích Iran
VOV.VN - Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt vụ nổ lớn xảy ra tại thành phố Isfahan của Iran, trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ và Israel tiếp tục mở rộng.

Mỹ có thể kết thúc chiến dịch tại Iran mà không cần mở lại eo biển Hormuz?
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran mà chưa cần giải quyết ngay bài toán mở lại eo biển Hormuz, điểm nghẽn năng lượng quan trọng của thế giới.

Ngoại trưởng Rubio: Mỹ chưa biết rõ cách thức ra quyết định tại Iran
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 30/3 cho biết Washington hiện chưa thể xác định rõ cách thức các quyết định đang được đưa ra ở Iran, trong bối cảnh Mỹ nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

