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Biên đội tàu Hải quân Ấn Độ thăm xã giao TP.HCM

Thứ Ba, 09:59, 23/06/2026
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VOV.VN - Chuyến thăm của Biên đội tàu Hải quân Ấn Độ góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hải quân hai nước.

Sáng 22/6, Biên đội tàu hộ vệ INS Udaygiri và INS Taragiri của Hải quân Ấn Độ đã cập cảng quốc tế Nhà Rồng - Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP.HCM từ ngày 22 - 24/6.

Đoàn do Chuẩn Đô đốc  Alok Ananda, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông Hải quân Ấn Độ làm trưởng đoàn, cùng 610 sĩ quan và thủy thủ.

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Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (ảnh trái) đón Chuẩn Đô đốc Alok Ananda, Tư lệnh Hạm đội miền Đông, Hải quân Ấn Độ.

Đón đoàn tại cảng có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, UBND TP.HCM, Bộ đội Biên phòng TP.HCM, Cục Đối ngoại, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Trong thời gian thăm TP.HCM, chỉ huy và thủy thủ đoàn sẽ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao lãnh đạo TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham gia giao lưu, trao đổi chuyên môn giữa sĩ quan trẻ hải quân hai nước.

Bên cạnh đó, đoàn Hải quân Ấn Độ sẽ tham gia một số hoạt động như thảo luận, luyện tập chung trên tàu với lực lượng Hải quân Việt Nam; đồng diễn yoga trên tàu.

Thủy thủ đoàn cũng sẽ tham quan các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn TP.HCM, góp phần tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết và quan hệ hữu nghị giữa hải quân và nhân dân hai nước.

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Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm

Chuyến thăm của Biên đội tàu Hải quân Ấn Độ là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời tăng cường hợp tác, tin cậy và giao lưu giữa hải quân hai nước.

Chiều cùng ngày, Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã chủ trì tiếp xã giao đoàn.

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 Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chủ trì tiếp xã giao đoàn.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về tình hình hợp tác giữa hải quân hai nước trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, huấn luyện chung và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Đại tá Triệu Thanh Tùng khẳng định chuyến thăm của Biên đội tàu Hải quân Ấn Độ góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hải quân hai nước ngày càng phát triển.

Chuẩn Đô đốc Alok Ananda cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của phía Vùng 2 Hải quân và các cơ quan chức năng TP.HCM; đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng và hải quân giữa Việt Nam và Ấn Độ.

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Thu Lan/VOV1
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