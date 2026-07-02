Đội cứu hộ Việt Nam tại Venezuela tìm thấy 23 nạn nhân

Ngày 1/7 (theo giờ địa phương), đội cứu hộ Việt Nam tại Venezuela tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira của Venezuela. Đây là khu vực có nhiều nhà cao tầng nằm trên sườn dốc, bị đổ sập nghiêm trọng sau thảm họa động đất kép nghiêm trọng nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn quán triệt nhiệm vụ.

Trong ngày thứ 2 tại hiện trường, đội cứu hộ Việt Nam tại Venezuela đã tích cực thực hiện nhiệm vụ tại 9 vị trí, đưa ra ngoài thành công các thi thể nạn nhân, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy cho đến nay lên con số 23. Đội cứu hộ cũng đã bàn giao cho địa phương cùng lực lượng tại chỗ 7 vị trí còn lại, trong đó 1 điểm có dấu hiệu của sự sống thông qua tín hiệu của thiết bị radar dò tìm nạn nhân, tuy nhiên đến 21h vẫn chưa xác định được vị trí có dấu hiệu sinh tồn.

Chó nghiệp vụ được đưa vào hiện trường.

Trong ngày mai, đoàn sẽ tiếp tục cử lực lượng chia ra thành nhiều mũi, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại các khu vực nghi có nạn nhân mắc kẹt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng của các nước và người dân địa phương, quyết tâm chạy đua với thời gian để tìm kiếm, đưa được nhiều hơn nữa các nạn nhân của trận động đất về với thân nhân.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các thành viên tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện nhiệm vụ, vừa là nghĩa vụ quốc tế vừa là tình cảm của Việt Nam dành cho Venezuela, bằng cả tâm trí và sức lực, chạy đua với thời gian trong tham gia khắc phục hậu quả động đất.

Đội công binh tìm cách tiếp cận nạn nhân.

Trong môi trường thực hiện nhiệm vụ khắc nghiệt, lực lượng Quân đội và Công an đã phối hợp chặt chẽ, cùng trang thiết bị, tiếp tục được tổ chức thành các mũi khác nhau, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt với mục tiêu nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Lực lượng quân đội và công an phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Chó nghiệp vụ được đưa vào hiện trường trước để xác định vị trí nghi có nạn nhân trong các công trình đổ sập. Sau đó, đội công binh dùng thiết bị dò tìm bằng âm thanh và radar xuyên tường để xác định chính xác vị trí rồi tìm cách tiếp cận đưa nạn nhân ra ngoài.

Tìm kiếm nạn nhân ngày 1/7 (giờ địa phương).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các mũi tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ gia đình nạn nhân. Đội quân y tiếp tục cấp cứu, điều trị cho người dân trong khu vực tại trạm thu dung.

Đây là lần thứ ba Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam cử lực lượng và phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela gồm 124 thành viên.

Tìm kiếm nạn nhân ngày 1/7 (giờ địa phương).

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm họa động đất kép. Trong bài đăng trên mạng xã hội, bà Delcy Rodriguez thông báo quốc tang 7 ngày bắt đầu từ 18h ngày 1/7 (giờ địa phương) và gửi thông điệp an ủi, động viên những người đang phải gánh chịu thảm kịch, tái khẳng định cam kết sẽ luôn đồng hành và bảo vệ họ.