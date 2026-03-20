Các quốc gia đồng minh NATO tham gia tập trận Lá chắn Biển ở Biển Đen

Cuộc tập trận này là sự kiện huấn luyện hải quân lớn nhất do Lực lượng Hải quân Romania tổ chức trong năm nay. Các quốc gia tham gia lần này bao gồm Bulgaria, Canada, Pháp, Đức, Hy Lạp, Italy, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Các lực lượng tham gia sẽ triển khai 48 tàu chiến, 64 xe chiến đấu, 10 máy bay và các hệ thống không người lái.

Theo một số nguồn tin, Romania sẽ đóng góp khoảng 1.500 nhân sự, cùng với 33 các loại tàu, bao gồm tàu ​​khu trục, tàu tên lửa, tàu quét mìn và các đơn vị tuần tra. Các trang thiết bị bổ sung bao gồm xe chiến đấu, hệ thống không người lái và trực thăng hải quân.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết cuộc tập trận sẽ bao gồm các hoạt động phối hợp trên nhiều lĩnh vực, cụ thể là hàng hải, đường thủy, không quân, đường bộ,… với các kịch bản phức tạp được thiết kế để phản ánh những thách thức an ninh hiện tại. Các hoạt động tập trận sẽ diễn ra cả trên biển và trên các tuyến đường thủy nội địa, cũng như ở các khu vực ven biển.

Cuộc tập trận do Bộ Tư lệnh Hải quân Romania điều phối nhằm mục đích cải thiện khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng đồng minh, cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan quân sự và an ninh quốc gia.