Các quốc gia đồng minh NATO tham gia tập trận Lá chắn Biển ở Biển Đen

Thứ Sáu, 09:22, 20/03/2026
VOV.VN - Hơn 2.500 quân nhân từ Romania và 12 quốc gia đồng minh sẽ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Sea Shield 2026, dự kiến diễn ra tại khu vực Biển Đen từ ngày 23/3 - 3/4 tới.

Cuộc tập trận này là sự kiện huấn luyện hải quân lớn nhất do Lực lượng Hải quân Romania tổ chức trong năm nay. Các quốc gia tham gia lần này bao gồm Bulgaria, Canada, Pháp, Đức, Hy Lạp, Italy, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Các lực lượng tham gia sẽ triển khai 48 tàu chiến, 64 xe chiến đấu, 10 máy bay và các hệ thống không người lái.

Các binh lính NATO tham gia tập trận quân sự ở Bulgaria năm 2022. Ảnh: Reuters

Theo một số nguồn tin, Romania sẽ đóng góp khoảng 1.500 nhân sự, cùng với 33 các loại tàu, bao gồm tàu ​​khu trục, tàu tên lửa, tàu quét mìn và các đơn vị tuần tra. Các trang thiết bị bổ sung bao gồm xe chiến đấu, hệ thống không người lái và trực thăng hải quân.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết cuộc tập trận sẽ bao gồm các hoạt động phối hợp trên nhiều lĩnh vực, cụ thể là hàng hải, đường thủy, không quân, đường bộ,… với các kịch bản phức tạp được thiết kế để phản ánh những thách thức an ninh hiện tại. Các hoạt động tập trận sẽ diễn ra cả trên biển và trên các tuyến đường thủy nội địa, cũng như ở các khu vực ven biển.

Cuộc tập trận do Bộ Tư lệnh Hải quân Romania điều phối nhằm mục đích cải thiện khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng đồng minh, cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan quân sự và an ninh quốc gia.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: tập trận NATO Lá chắn Biển Biển Đen tập trận quân sự đồng minh NATO tập trận đa quốc gia
Ba Lan chỉ trích Tổng thống Mỹ khi yêu cầu NATO hỗ trợ tại eo biển Hormuz
VOV.VN - Ngày 16/3, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump vì gọi các đồng minh NATO là tách biệt với Mỹ trong khi kêu gọi khối này hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz.

Đức không ủng hộ NATO tham gia bảo đảm an ninh eo biển Hormuz
VOV.VN - Đức cho rằng NATO không nên đóng vai trò trong việc bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cảnh báo liên minh quân sự này sẽ phải đối mặt với “tương lai rất tồi tệ” nếu không hỗ trợ Mỹ.

Ông Trump: NATO sẽ có tương lai rất tồi tệ nếu không giúp Mỹ bảo vệ eo biển Hormuz
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/3 cảnh báo NATO có thể đối mặt với “một tương lai rất tồi tệ” nếu các đồng minh không tham gia hỗ trợ Mỹ bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

