Công nghệ mới giúp Ukraine đánh chặn UAV từ khoảng cách hàng nghìn km

Ukraine đang đưa vào triển khai một cấp độ mới của hệ thống phòng không “quy mô nhỏ”, cho phép điều khiển máy bay không người lái (UAV) đánh chặn từ khoảng cách hàng nghìn km, với hơn 10 nhà sản xuất đã tích hợp công nghệ này vào các hệ thống hiện có.

Một binh sĩ Ukraine phóng UAV trinh sát gần tiền tuyến tại vùng Donetsk, ngày 6/7/2023. Ảnh: Reuters

Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov công bố. Ông cho biết cách đây một năm, thông qua sáng kiến Brave1, Ukraine đã bắt đầu phát triển và thử nghiệm công nghệ điều khiển từ xa đối với UAV đánh chặn.

Đến nay, công nghệ này đã đạt kết quả thực tế, cho phép tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách từ hàng trăm đến hàng nghìn km. Theo ông Fedorov, Ukraine là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai một cách có hệ thống công nghệ điều khiển từ xa đối với UAV đánh chặn, qua đó thiết lập tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực phòng không.

“Ngời điều khiển máy bay không người lái không còn bị ràng buộc bởi vị trí địa lý. UAV có thể hoạt động trên không, trong khi việc điều khiển được thực hiện từ môi trường an toàn tại Kiev, Lviv hoặc thậm chí từ nước ngoài”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết.

Ông nhấn mạnh công nghệ này giúp nâng cao hiệu quả đánh chặn, giảm thiểu rủi ro đối với người vận hành, đồng thời cho phép mở rộng quy mô triển khai mà không phụ thuộc vào tiền tuyến.

Hiện đã có hơn 10 nhà sản xuất tích hợp giải pháp điều khiển từ xa này vào hệ thống của họ. Ukraine đặt mục tiêu đạt tỷ lệ phát hiện 100% và vô hiệu hóa ít nhất 95% các phương tiện bay của đối phương.

Trước đó, chính phủ Ukraine đã triển khai một dự án thử nghiệm nhằm đơn giản hóa quy trình mua sắm, thử nghiệm và ứng dụng các công nghệ đổi mới phục vụ quân đội.

Theo số liệu được công bố, trong tháng 3/2026, các UAV đánh chặn của Ukraine đã phá hủy số lượng kỷ lục hơn 33.000 máy bay không người lái các loại của Nga.