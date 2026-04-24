Công nghệ mới giúp Ukraine đánh chặn UAV từ khoảng cách hàng nghìn km

Thứ Sáu, 07:38, 24/04/2026
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết nước này đã triển khai công nghệ điều khiển từ xa UAV đánh chặn, cho phép tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách hàng nghìn km và nâng cao hiệu quả phòng không.

Ukraine đang đưa vào triển khai một cấp độ mới của hệ thống phòng không “quy mô nhỏ”, cho phép điều khiển máy bay không người lái (UAV) đánh chặn từ khoảng cách hàng nghìn km, với hơn 10 nhà sản xuất đã tích hợp công nghệ này vào các hệ thống hiện có.

cong nghe moi giup ukraine danh chan uav tu khoang cach hang nghin km hinh anh 1
Một binh sĩ Ukraine phóng UAV trinh sát gần tiền tuyến tại vùng Donetsk, ngày 6/7/2023. Ảnh: Reuters

Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov công bố. Ông cho biết cách đây một năm, thông qua sáng kiến Brave1, Ukraine đã bắt đầu phát triển và thử nghiệm công nghệ điều khiển từ xa đối với UAV đánh chặn.

Đến nay, công nghệ này đã đạt kết quả thực tế, cho phép tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách từ hàng trăm đến hàng nghìn km. Theo ông Fedorov, Ukraine là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai một cách có hệ thống công nghệ điều khiển từ xa đối với UAV đánh chặn, qua đó thiết lập tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực phòng không.

“Ngời điều khiển máy bay không người lái không còn bị ràng buộc bởi vị trí địa lý. UAV có thể hoạt động trên không, trong khi việc điều khiển được thực hiện từ môi trường an toàn tại Kiev, Lviv hoặc thậm chí từ nước ngoài”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết.

Ông nhấn mạnh công nghệ này giúp nâng cao hiệu quả đánh chặn, giảm thiểu rủi ro đối với người vận hành, đồng thời cho phép mở rộng quy mô triển khai mà không phụ thuộc vào tiền tuyến.

Hiện đã có hơn 10 nhà sản xuất tích hợp giải pháp điều khiển từ xa này vào hệ thống của họ. Ukraine đặt mục tiêu đạt tỷ lệ phát hiện 100% và vô hiệu hóa ít nhất 95% các phương tiện bay của đối phương.

Trước đó, chính phủ Ukraine đã triển khai một dự án thử nghiệm nhằm đơn giản hóa quy trình mua sắm, thử nghiệm và ứng dụng các công nghệ đổi mới phục vụ quân đội.

Theo số liệu được công bố, trong tháng 3/2026, các UAV đánh chặn của Ukraine đã phá hủy số lượng kỷ lục hơn 33.000 máy bay không người lái các loại của Nga.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Dnipro hứng tập kích UAV Nga, Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse
VOV.VN - Giao tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang khi thành phố Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk) hứng chịu các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), trong khi phía Nga ghi nhận một vụ cháy lớn kéo dài nhiều ngày tại cơ sở dầu khí ở Tuapse sau đòn tập kích được cho là từ Ukraine.

VOV.VN - Giao tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang khi thành phố Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk) hứng chịu các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), trong khi phía Nga ghi nhận một vụ cháy lớn kéo dài nhiều ngày tại cơ sở dầu khí ở Tuapse sau đòn tập kích được cho là từ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky bác đề xuất “Donnyland” ở Donbass

VOV.VN - Khi được hỏi về đề xuất đổi tên một phần vùng Donbass thành “Donnyland”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các khu vực Donetsk và Lugansk phải tiếp tục thuộc về Ukraine.

Ông Zelensky: Đàm phán về Ukraine không thể chờ đến khi xung đột Iran kết thúc

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo việc trì hoãn các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine cho đến khi chiến sự tại Iran kết thúc là một “rủi ro lớn”.

