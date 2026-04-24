Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/4

Ông Zelensky nói đàm phán về Ukraine không thể chờ đến khi xung đột Iran kết thúc: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo việc trì hoãn các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine cho đến khi chiến sự tại Iran kết thúc là một “rủi ro lớn”.

Xung đột Ukraine. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 22/4, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết dù các cuộc trao đổi kỹ thuật với Mỹ vẫn đang diễn ra nhưng ông chưa thấy cơ hội tổ chức các cuộc gặp cấp cao trong bối cảnh vấn đề Iran chưa được giải quyết. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng chỉ ra thách thức khi cùng một nhóm đàm phán của Mỹ do đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner dẫn dắt đang đồng thời xử lý cả hai hồ sơ Iran và Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky bác đề xuất “Donnyland” ở Donbass: Khi được hỏi về đề xuất đổi tên một phần vùng Donbass thành “Donnyland”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các khu vực Donetsk và Lugansk phải tiếp tục thuộc về Ukraine. Phát biểu trước báo giới ngày 22/4, ông Zelensky nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là tỉnh Donetsk và tỉnh Lugansk vẫn là của Ukraine. Đó mới là điều cốt lõi”.

Trước đó, theo The New York Times, một số quan chức Ukraine tham gia các cuộc đàm phán hòa bình gần đây đã nêu ý tưởng về việc đổi tên một khu vực ở Tây Bắc tỉnh Donetsk thành “Donnyland”. Tên gọi này được cho là kết hợp giữa Donetsk, Donald và Disneyland, nhằm tạo thiện cảm với ông Trump và thúc đẩy lập trường cứng rắn hơn của Mỹ trước các yêu cầu của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky khẳng định trong các cuộc đàm phán, ông chỉ sử dụng các tên gọi chính thức như Donetsk, Lugansk, Donbass và lãnh thổ Ukraine. “Không có tên gọi nào khác. Về những cái tên khác, tôi không thể bình luận về nội dung trao đổi giữa các bên”, ông Zelensky nói.

EU phê duyệt gói hỗ trợ 90 tỷ euro cho Ukraine và gói trừng phạt thứ 20 với Nga: Ngày 22/4, Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt kế hoạch giải ngân khoản vay 90 tỷ euro (khoảng 106 tỷ USD) cho Ukraine và gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga. Gói hỗ trợ tài chính này bao gồm 60 tỷ euro cho quốc phòng và 30 tỷ euro cho ngân sách Ukraine trong giai đoạn 2026 - 2027. Điều này sẽ giúp Ukraine ổn định bộ máy chính phủ và duy trì năng lực quân sự trong cuộc xung đột với Nga.

Khoản vay cho Ukraine được phê duyệt ngay sau khi Hungary có động thái dỡ bỏ quyền phủ quyết kéo dài nhiều tháng đối với khoản hỗ trợ này. Dù vậy, gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga đã bị rút ngắn so với ban đầu, khi các điều khoản cấm vận chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba đã bị loại bỏ. Hungary và Slovakia, hai quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga đã sử dụng quyền phủ quyết để gây sức ép nhằm tránh các rủi ro về an ninh năng lượng. Mặc dù gói trừng phạt không đạt được mục tiêu cấm vận chuyển dầu Nga, Liên minh châu Âu cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và điều chỉnh kế hoạch trừng phạt dựa trên tình hình thực tế và quan hệ với các quốc gia thành viên.

Nga nêu điều kiện để Tổng thống Putin gặp Tổng thống Zelensky: Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song cuộc gặp chỉ có thể diễn ra nhằm mục đích hoàn tất các thỏa thuận liên quan đến xung đột. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, yếu tố then chốt của một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Nga và Ukraine là phải mang lại kết quả cụ thể, thay vì chỉ mang tính biểu tượng.

“Theo quan điểm của chúng tôi, điều quan trọng nhất là mục tiêu của cuộc gặp. Cần có lý do rõ ràng để hai bên gặp nhau và cuộc gặp phải mang lại hiệu quả. Nó chỉ có thể diễn ra nhằm hoàn tất các thỏa thuận”, ông Peskov nói. Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Tổng thống Zelensky sẵn sàng đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga nếu có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Tây Ban Nha chuyển giao đạn dược và 100 xe bọc thép cho Ukraine: Tây Ban Nha sẽ cung cấp 100 xe bọc thép VAMTAC cùng đạn pháo cỡ nòng 155 mm cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng nước này - bà Margarita Robles cho hay trong chuyến thăm Ukraine ngày 22/4. Theo phía Tây Ban Nha, xe VAMTAC có khả năng cơ động cao, di chuyển đường dài, thay đổi vị trí nhanh và đạt tốc độ tối đa khoảng 135 km/h. Quân đội Ukraine hiện sử dụng loại phương tiện này để triển khai và vận hành hệ thống phòng không Rapid Ranger.

Rapid Ranger là hệ thống phòng không cơ động do Anh phát triển, dẫn đường bằng laser, có khả năng triển khai nhanh và hiệu quả trong việc đối phó với các mục tiêu bay thấp như máy bay không người lái và trực thăng.

Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói xung đột với Nga sẽ không sớm kết thúc: Ông Kuleba nhận định xung đột khó có thể sớm chấm dứt, khi các nỗ lực đàm phán do Mỹ dẫn dắt chưa tạo ra đột phá, trong khi lập trường của các bên vẫn còn nhiều khác biệt căn bản. Theo ông, cuộc xung đột có dấu hiệu bước vào giai đoạn bế tắc kéo dài, với khả năng hình thành một trạng thái giằng co lâu dài thay vì một thỏa thuận chấm dứt xung đột trong ngắn hạn.

Dnipro hứng tập kích UAV Nga, Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse: Giao tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang khi thành phố Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk) hứng chịu các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), trong khi phía Nga ghi nhận một vụ cháy lớn kéo dài nhiều ngày tại cơ sở dầu khí ở Tuapse sau đòn tập kích được cho là từ Ukraine. Theo thông tin được ông Oleksandr Hanzha, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Dnipropetrovsk đăng trên Telegram, Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV nhằm vào thành phố Dnipro trong đêm 23/4.

Không quân Ukraine cho biết nhiều nhóm UAV Nga đã hướng về thành phố trong đêm, gây ra hàng loạt vụ hỏa hoạn sau khi đánh trúng khu dân cư. Một UAV được cho là đã lao trực tiếp vào tòa nhà nhiều tầng, khiến nhiều căn hộ bốc cháy. Ngoài ra, ô tô, cửa hàng và nhiều khu vực khác cũng bị thiêu rụi. Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.