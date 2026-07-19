Lai Châu di dời khẩn cấp 219 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Đến 21 giờ tối 18/7, chính quyền xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cùng các lực lượng quân đội, công an, dân quân và lực lượng tại chỗ đã hoàn thành việc di dời khẩn cấp 219 hộ dân với 1.256 nhân khẩu ở bản Noong Thăng đến nơi an toàn, nhằm ứng phó với nguy cơ sạt lở đất trong bối cảnh mưa lớn được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo ông Tao Văn Giót, Bí thư Đảng ủy xã Mường Than, qua kiểm tra thực địa, khu vực phía trên bản Noong Thăng là những sườn núi dốc đứng, có 3 dòng nước từ trên cao đổ xuống. Vị trí xuất hiện vết sạt lở nằm ở lưng chừng núi, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt rất lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng hỗ trợ người dân bản Noong Thăng di chuyển tải sản đến nơi an toàn

Trước tình hình đó, địa phương đã khẩn trương triển khai phương án sơ tán toàn bộ các hộ dân trong khu vực nguy hiểm. Với những trường hợp còn chần chừ, lực lượng chức năng yêu cầu bắt buộc phải di dời để bảo đảm an toàn.

Từ cuối giờ chiều 18/7, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân cùng chính quyền địa phương và các đoàn thể đã hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn.

Theo anh Tòng Văn Pụa, Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Noong Thăng, nếu mưa tiếp tục kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực này là rất lớn. Trong đợt mưa lũ xảy ra hôm 16 - 17/7 vừa qua, dù không có thiệt hại về người, nhưng lượng lớn bùn đất, đá từ thượng nguồn đã tràn xuống khiến nhiều nhà dân trong bản bị ngập, hư hỏng tài sản. Những ngày qua, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn liên tục hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, dọn dẹp bùn đất và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đợt mưa lũ diễn ra từ ngày 17/7 đã khiến bản Noong Thăng bị thiệt hại nặng về tài sản khi bùn đất, đá tràn vào nhiều nhà dân

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lai Châu, từ ngày 19 - 20/7, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 60mm - 120mm, có nơi trên 150mm, nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Mưa dông cũng có thể kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh, gây thiệt hại nhà cửa, cây trồng, công trình hạ tầng, đồng thời làm gia tăng nguy cơ ách tắc giao thông và tai nạn do mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Người dân được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết và nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn.