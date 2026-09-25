Đã tìm thấy 665 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Dưới cơn mưa, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn được triển khai liên tục

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 25/9/2026, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, hơn 200m³ đất được xử lý; phạm vi tìm kiếm tại Khu A tiếp tục được mở rộng. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ nhiệm vụ.

Tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ

Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập được 1 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 1 di vật kèm theo tại Khu B.

Từ ngày 23/6/2026 đến hết ngày 25/9/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 665 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật. Cụ thể, có 632 bộ được phát hiện riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B).