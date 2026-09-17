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Thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Năm, 19:21, 17/09/2026
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VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm vừa quy tập thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM lên 663 bộ.

Tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, xử lý hơn 500m³ đất. Trong ngày, 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn được huy động phục vụ đào, vận chuyển đất.

Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập 17 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 1 bộ có di vật kèm theo.

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Lực lượng tìm kiếm đào tìm ở rãnh sô 2 (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 663 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 298 bộ có di vật. Có 630 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Các lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại Khu A, tập trung vào rãnh số 2 và các khu vực nghi vấn liên quan.

Kim Dung/VOV-TPHCM
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