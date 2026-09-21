English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đã quy tập được 664 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Hai, 20:48, 21/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 21/9, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, khu A, Công viên Lê Thị Riêng.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM (Đội K74) cho biết, trong ngày, đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A và đã đào, xử lý hơn 500m³ đất.

Da quy tap duoc 664 hai cot liet si tai cong vien le thi rieng hinh anh 1
Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, khu A. Ảnh: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, khu A, Công viên Lê Thị Riêng.

Lũy kế tính từ ngày 23/6 đến nay, sau gần 3 tháng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, Đội K74 đã quy tập 664 hài cốt liệt sĩ, trong đó 298 hài cốt có di vật.

Trong tổng số hài cốt được tìm thấy, 631 hài cốt được cất bốc tại các vị trí riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng
Thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm vừa quy tập thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM lên 663 bộ.

Thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm vừa quy tập thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM lên 663 bộ.

Đội K72 quy tập 17 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia
Đội K72 quy tập 17 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

VOV.VN - Chỉ sau nửa tháng làm nhiệm vụ tại Campuchia, các chiến sĩ Đội K72 đã tìm kiếm và cất bốc 17 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam.

Đội K72 quy tập 17 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K72 quy tập 17 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

VOV.VN - Chỉ sau nửa tháng làm nhiệm vụ tại Campuchia, các chiến sĩ Đội K72 đã tìm kiếm và cất bốc 17 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam.

Cần Thơ tiếp tục lấy mẫu 486 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN
Cần Thơ tiếp tục lấy mẫu 486 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

VOV.VN - Hôm nay (18/9), Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Vĩnh Châu nhằm phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Cần Thơ tiếp tục lấy mẫu 486 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

Cần Thơ tiếp tục lấy mẫu 486 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

VOV.VN - Hôm nay (18/9), Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Vĩnh Châu nhằm phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục