Đã quy tập được 664 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM (Đội K74) cho biết, trong ngày, đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A và đã đào, xử lý hơn 500m³ đất.

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, khu A. Ảnh: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, khu A, Công viên Lê Thị Riêng.

Lũy kế tính từ ngày 23/6 đến nay, sau gần 3 tháng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, Đội K74 đã quy tập 664 hài cốt liệt sĩ, trong đó 298 hài cốt có di vật.

Trong tổng số hài cốt được tìm thấy, 631 hài cốt được cất bốc tại các vị trí riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.