Điện Biên bàn giao 388 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Đây là đợt bàn giao có số lượng mẫu lớn, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn.

Các mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN.

388 mẫu hài cốt được lấy từ các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy trình kỹ thuật do Bộ Quốc phòng quy định. Toàn bộ các khâu từ khai quật, lấy mẫu, bảo quản, niêm phong, lập hồ sơ đến bàn giao đều được các lực lượng chuyên môn phối hợp thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tính khoa học, khách quan và giữ nguyên giá trị pháp lý của mẫu phục vụ công tác giám định. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Điện Biên là địa phương có nhiều nghĩa trang liệt sĩ với hàng nghìn phần mộ của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Trong đó vẫn còn nhiều phần mộ chưa xác định được danh tính do thiếu thông tin hoặc thông tin trên bia mộ không đầy đủ, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm thân nhân.

388 mẫu hài cốt được lấy từ các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy trình kỹ thuật.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng, Viện Pháp y Quân đội và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, đồng thời thu nhận mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ còn thiếu thông tin để bổ sung cơ sở dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh và tiếp tục lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.