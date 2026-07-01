Đội cứu hộ Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân động đất tại Venezuela

Theo sự hiệp đồng trước đó với phía Venezuela, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam cùng trang thiết bị đã chia thành các hướng khác nhau thực hiện nhiệm vụ. Dưới tiết trời oi bức, nắng nóng, đoàn còn tích cực tiến hành tìm kiếm tại các địa điểm xung quanh nơi thực hiện nhiệm vụ khi nhận được đề nghị hỗ trợ cụ thể từ gia đình người bị nạn.

Tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Đặc biệt, rạng sáng 30/6 (giờ địa phương), đội cứu hộ cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cho phía Venezuela rằng có thể đã phát hiện dấu hiệu sự sống ngoài hiện trường động đất. Vì hết nhiên liệu nên đội Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị phía Venezuela thông báo tới các đội cứu hộ cứu nạn quốc tế khác hỗ trợ. Nhận được thông tin, đoàn Việt Nam đã triển khai ngay lực lượng cùng trang thiết bị do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn dẫn đầu tới hiện trường, phối hợp với đội cứu hộ cứu nạn của Mexico tiến hành tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện trời mưa to.

Dưới tiết trời oi bức, nắng nóng, đoàn còn tích cực tiến hành tìm kiếm tại các địa điểm xung quanh nơi thực hiện nhiệm vụ khi nhận được đề nghị hỗ trợ cụ thể từ gia đình người bị nạn.

Trước đó, theo báo cáo của Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) lúc 9h30 ngày 30/6, Đoàn Cứu trợ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela đã hạ cánh an toàn và khẩn trương triển khai các hoạt động khảo sát, tìm kiếm cứu nạn tại khu vực được phân công.

Đoàn do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn làm Trưởng đoàn, gồm 82 cán bộ, chiến sĩ (26 sĩ quan, 56 quân nhân chuyên nghiệp), cùng 8 chó nghiệp vụ và 28.293 kg trang thiết bị, vật tư, hàng hóa vận chuyển trên cùng chuyến bay.

Tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 46.800 kg hàng hóa còn lại tiếp tục được Vietnam Airlines vận chuyển trên chuyến bay, dự kiến đến Venezuela sau 24 giờ. Khoảng 23h ngày 29/6 (giờ Việt Nam), tương ứng 12h cùng ngày theo giờ Venezuela, Đoàn hạ cánh an toàn tại Sân bay quốc tế Maquetia, bang La Guaira, cách Thủ đô Caracas khoảng 30km về phía Bắc. Đoàn được cơ quan điều phối bố trí nơi đóng quân tại khu vực ven biển, cách sân bay khoảng 4km, bảo đảm điều kiện ăn ở và sinh hoạt.

Ngay sau khi ổn định nơi đóng quân, Đoàn đã tổ chức khảo sát thực địa tại khu vực được giao thực hiện nhiệm vụ ở Playa Grande, quận Catia La Mar, bang La Guaira, cách nơi đóng quân khoảng 10km về phía Tây. Đây là khu vực có nhiều nhà cao tầng nằm trên sườn dốc, xảy ra sạt lở nghiêm trọng do động đất.

Phối hợp với đội Mexico tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện trời mưa to rạng sáng 30/6.

Trong ngày 30/6, Đoàn đã tổ chức 5 đội tìm kiếm cứu nạn triển khai nhiệm vụ tại khu vực được phân công với diện tích khoảng 2,2km², phối hợp chặt chẽ với lực lượng sở tại, nỗ lực tìm kiếm người bị nạn và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và truyền thống đoàn kết, nhân đạo của Việt Nam trong tham gia hỗ trợ quốc tế, góp phần giúp nhân dân Venezuela sớm vượt qua hậu quả thảm họa động đất.