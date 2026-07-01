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Giải cứu thành công bé trai mắc kẹt 6 ngày sau động đất ở Venezuela

Thứ Tư, 08:53, 01/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng cứu hộ của Jordan tại Venezuela đã giải cứu thành công một bé trai còn sống sau 6 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát do trận động đất kép xảy ra tuần trước. Đây là trường hợp sống sót duy nhất được ghi nhận trong ngày thứ sáu của chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Theo quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez, bé trai tên Klieber Moran đã được đội cứu hộ Jordan đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà Los Corales Garden 1 ở bang La Guaira vào sáng sớm ngày 30/6.

Trong thông điệp đăng trên Telegram, bà Rodriguez cho biết bé Moran đã mắc kẹt dưới đống đổ nát suốt 6 ngày trước khi được giải cứu và nhanh chóng được chuyển tới cơ sở y tế để điều trị.

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Bé trai được chăm sóc y tế khẩn cấp sau khi được đội cứu hộ Jordan giải cứu khỏi đống đổ nát ngày 30/6/2026. Ảnh cắt từ video/Reuters.

Theo giới chức Venezuela, hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra liên tiếp chỉ chưa đầy một phút vào ngày 24/6 đã khiến nhiều tòa nhà sụp đổ và hàng nghìn người bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát.

Có sự khác biệt về thông tin liên quan đến độ tuổi của bé trai được giải cứu. Trong khi quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết em 3 tuổi, thì Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez xác định em 2 tuổi.

Phát biểu trên truyền hình, ông Jorge Rodriguez nhấn mạnh việc bé trai được cứu sống đã mang lại hy vọng cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn. “Chúng ta phải tiếp tục nuôi hy vọng có thể tìm thấy thêm những người còn sống dưới các đống đổ nát. Sáng sớm nay, một bé trai 2 tuổi đã được giải cứu và hiện đang được chăm sóc tại một cơ sở y tế ở thủ đô Caracas”, ông nói.

Cũng trong ngày 30/6, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã chuyển tới Venezuela lô hàng viện trợ nhân đạo nặng 47 tấn nhằm hỗ trợ trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

Theo ông Dujarric, lô hàng bao gồm các bộ dụng cụ y tế khẩn cấp phục vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh nở an toàn, chăm sóc trẻ sơ sinh, cũng như các vật tư phục vụ phòng ngừa và điều trị bệnh trong bối cảnh công tác cứu trợ vẫn đang được khẩn trương triển khai tại những khu vực bị động đất tàn phá.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo Reuters
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