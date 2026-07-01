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Số người thiệt mạng do động đất tại Venezuela lên tới gần 2.000 người

Thứ Tư, 06:54, 01/07/2026
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VOV.VN - Số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra tại Venezuela hôm 24/6 đã tăng lên 1.943 người, trong khi 10.571 người bị thương, theo thông tin được Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez công bố ngày 30/6.

Ông Rodriguez cho biết lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 6.461 người, đồng thời hỗ trợ 80.870 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Hiện 28.380 người đang được điều trị tại các bệnh viện và các bệnh viện dã chiến.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, Venezuela đã huy động hơn 26.000 binh sĩ, 15.467 tình nguyện viên cùng 3.660 nhân viên cứu hộ quốc tế tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân và tái thiết những khu vực bị ảnh hưởng.

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Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh làm rung chuyển khu vực miền bắc - trung Venezuela chiều 24/6/2026, tại thủ đô Caracas. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót dưới các đống đổ nát đang ngày càng mong manh khi công tác tìm kiếm cứu nạn đã kéo dài gần 1 tuần.

Tại thị trấn Macuto thuộc bang La Guaira - khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất do trận động đất ngày 24/6 - các đội cứu hộ đến từ Ecuador và Mỹ đã phải dừng hoạt động sau hơn 40 giờ liên tục tìm kiếm khi không còn nhận được tín hiệu phản hồi từ một người mẹ và ba người con bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà 9 tầng.

Theo ước tính của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), khoảng 59.000 công trình tại Venezuela đã bị hư hại hoặc phá hủy sau hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra chỉ cách nhau vài chục giây hôm 24/6. Mức độ tàn phá lớn đến mức có thể quan sát được từ không gian.

Tại nhiều khu vực, các đội cứu hộ chuyên nghiệp vẫn chưa thể tiếp cận tất cả các công trình bị sập. Người dân địa phương và thân nhân các nạn nhân đang tự đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót hoặc đưa các thi thể ra ngoài.

Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Venezuela Gianluca Rampolla cho rằng số người thiệt mạng thực tế có thể còn cao hơn nhiều so với thống kê hiện nay.

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Những cuộc giải cứu kỳ diệu trong thảm họa động đất ở Venezuela

VOV.VN - Giữa nỗi đau mất mát và sự bất an bao trùm Venezuela sau hai trận động đất xảy ra hôm 24/6, vẫn có những câu chuyện thắp lên hy vọng. Những cuộc giải cứu kỳ diệu, tinh thần đoàn kết của cộng đồng và những chú chó nghiệp vụ trở thành "người hùng" là những điểm sáng giữa thảm họa.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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