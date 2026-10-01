Tính đến 1/10, Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập được hơn 3.000 hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Cục Chính sách (thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng), tính đến 1/10, "Chiến dịch 500 ngày đêm " đã tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được 3.007 hài cốt liệt sĩ, đạt 42,94% kế hoạch.

Theo số liệu đến ngày 1/10/2026, chiến dịch huy động 32 Đội tìm kiếm, quy tập với 1.588 quân nhân, gồm 13 đội trong nước và 19 đội ở nước ngoài. Riêng tại Lào có 8 đội, Campuchia 11 đội. Trong số các hài cốt được tìm kiếm, quy tập, có 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và 682 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Các lực lượng đã tổ chức 24 lễ truy điệu, an táng, đón 1.095 hài cốt liệt sĩ về các địa phương.

Đã quy tập được 417 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được đẩy mạnh. Đến nay, đã lấy mẫu đối với 206.513 mộ liệt sĩ, đạt 97,64% tiến độ. Trong số này, 144.728 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, chiếm 70,08%; 61.785 mộ chưa đủ điều kiện lấy mẫu.

Đã có 30/34 tỉnh, thành phố hoàn thành việc lấy mẫu. Công việc còn lại tập trung tại 4/5 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 9. Toàn quốc hiện có 297 tổ, đội lấy mẫu với khoảng 3.500 người tham gia.

Đối với thân nhân liệt sĩ, lực lượng chức năng đã lấy 265.761 mẫu, phân tích 71.102 mẫu và đồng bộ 66.909 mẫu vào cơ sở dữ liệu.

Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản 106.720 mẫu hài cốt liệt sĩ của các địa phương. Riêng Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận 50.327 mẫu của 17/17 tỉnh, thành phố; đã giám định 259 mẫu, trong đó 50 mẫu có kết quả trình tự gen.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng đã rà phá 16.945/22.100 ha bom mìn, vật nổ, đạt 76,68% kế hoạch. Đáng chú ý, tại vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang, diện tích rà phá đạt 4.429,2/4.460 ha, tương đương 99,31%. Hoạt động rà phá được thực hiện bởi 360 đội, với 1.311 máy dò và các trang thiết bị chuyên dụng, cùng 5.183 người tham gia.

Những kết quả trên góp phần đẩy nhanh việc tìm kiếm, xác định danh tính và đưa hài cốt liệt sĩ về với gia đình, quê hương; đồng thời làm sạch các khu vực còn nguy cơ bom mìn, vật nổ, phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được phát động ngày 2/4/2026, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, được triển khai với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tiến độ, có công cụ theo dõi cụ thể và đánh giá định kỳ hằng tháng của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia. Trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn quốc đã tìm kiếm và quy tập được gần 7.000 hài cốt liệt sĩ. Đã tiếp nhận gần 13.500 mẫu (gồm mẫu hài cốt và mẫu thân nhân), qua đó, đã xác định được danh tính cho trên 100 liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN và trên 2.500 liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng; đã tổ chức thu nhận gần 60.000 mẫu sinh phẩm để xây dựng ngân hàng Gen thân nhân liệt sĩ.