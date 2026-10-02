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Chiến dịch 500 ngày đêm: Đắk Lắk quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ

Thứ Sáu, 09:33, 02/10/2026
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VOV.VN - Trong Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm, quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ. Tiếp tục thực hiện Chiến dịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk trong quý IV năm 2026 và thời gian tới.

Ngày 1/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2026. Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo lực lượng vũ trang hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác quốc phòng, quân sự địa phương và biên phòng; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và chỉ đạo các xã, phường tổ chức diễn tập theo kế hoạch.

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Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2026.

Đáng chú ý, trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước và nước bạn Campuchia, tổ chức tìm kiếm, quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 23 hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh; 13 hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập trên nước bạn Campuchia.

Đến cuối tháng 9/2026, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiến hành triển khai lực lượng khảo sát, xác minh thông tin trên địa bàn 102 xã, phường, nắm được 223 thông tin có cơ sở, đã xử lý 153 thông tin liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

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Hài cốt liệt sĩ được Đội K51 quy tập ngày 29/9. Đây là hài cốt liệt sĩ đầu tiên được Đội tìm thấy trong những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027 tại Campuchia. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, Đảng uỷ quân sự tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo quyết liệt việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thông qua công tác lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định thành lập 6 đội lấy mẫu, cùng các tổ số hóa, vận chuyển, bảo đảm an ninh, tuyên truyền - dân vận và hậu cần.

Gần 1.500 cán bộ, chiến sĩ quân đội, dân quân, công an, y bác sĩ và các lực lượng liên quan được huy động tham gia thực hiện nhiệm vụ công tác lấy mẫu.

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Đội K51 tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở nước bạn Campuchia. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Toàn tỉnh Đắk Lắk có 34 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số 15.222 mộ liệt sĩ. Trong đó, 9.304 mộ liệt sĩ đủ thông tin; 1.784 mộ liệt sĩ có một phần thông tin; có 4.019 mộ liệt sĩ tại 33 nghĩa trang liệt sĩ cần lấy mẫu giám định ADN để xác định danh tính.

Đến cuối tháng 8/2026, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc khai quật 4.019 mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm. Qua đó, xác định  1.472 mộ liệt sĩ đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm, chiếm tỷ lệ 37%; 2.547 mộ liệt sĩ không đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm, chiếm tỉ lệ 63%.

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Đại tá Nguyễn Văn Hoà, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk nêu những kết quả trọng tâm công tác quân sự, quốc phòng, trong đó có một số kết quả nổi bật của Chiến dịch 500 ngày đêm

Trong quý IV, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu còn lại của năm 2026. Lực lượng vũ trang tỉnh được yêu cầu duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc và đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

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Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang cũng như cả hệ thống chính trị của tỉnh.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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