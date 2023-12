Giao lưu hữu nghị Quốc phòng trên biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia

Tiếp nhận lực lượng của Bộ Công an tăng cường về địa bàn biên giới

VOV.VN - Ngày 15/11/2023, Công an tỉnh Cao Bằng công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng về việc tiếp nhận, bố trí 35 cán bộ, chiến sỹ là cán bộ các cơ quan trực thuộc Bộ Công an về công tác tại các huyện biên giới thuộc Công an tỉnh Cao Bằng.