Không quân Hàn Quốc tiếp nhận tiêm kích KF-21 đầu tiên

Khí tài được Không quân Hàn Quốc tiếp nhận là máy bay chiến đấu KF-21, còn được biết đến với tên gọi Boramae (Diều hâu non). Đây là chiếc đầu tiên trong loạt tiêm kích siêu thanh đa năng do Hàn Quốc nghiên cứu, phát triển và chế tạo trong nước, được bàn giao cho quân đội.

Chiếc KF-21 đầu tiên vừa được bàn giao. Ảnh: Không quân Hàn Quốc

Sau khi xuất xưởng từ nhà máy của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI), chiếc KF-21 đầu tiên sẽ được đưa tới Căn cứ Không quân Yecheon ở tỉnh Gyeongsangbuk. Không quân Hàn Quốc dự kiến chính thức đưa KF-21 vào hoạt động từ nửa cuối năm 2027. Đây được coi là bước khởi đầu trong kế hoạch đưa hơn 100 chiếc KF-21 vào biên chế từ đầu những năm 2030.

Quá trình phát triển máy bay chiến đấu nội địa của Hàn Quốc kéo dài 25 năm 6 tháng, kể từ khi Tổng thống Kim Dae-jung công bố kế hoạch này vào tháng 3/2001. Chương trình chính thức được triển khai từ tháng 12/2015.

KF-21 Boramae là chương trình quân sự - hàng không nhằm phát triển một mẫu tiêm kích đa năng tiên tiến phục vụ Không quân Hàn Quốc và Indonesia. Đây là dự án phát triển máy bay chiến đấu nội địa tiếp theo của Hàn Quốc sau T-50 và FA-50, với kinh phí khoảng 8 tỷ USD.

KF-21 được xếp vào dòng tiêm kích đa năng thế hệ 4,5, được phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tương lai và từng bước thay thế các dòng tiêm kích F-4 và F-5 đã phục vụ trong nhiều năm.

Tiêm kích này dài 16,9 m, sải cánh 11,2 m, cao 4,7 m, trọng lượng có tải khoảng 17.200 kg, tốc độ tối đa khoảng 2.200 km/h trong điều kiện tiêu chuẩn. KF-21 có khả năng mang nhiều loại vũ khí, gồm tên lửa không đối đất, tên lửa chống hạm siêu thanh, tên lửa không đối không tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, tên lửa chống bức xạ tốc độ cao cùng nhiều loại bom, bao gồm bom thông thường và bom dẫn đường chính xác.