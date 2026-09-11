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Hàn Quốc xuất khẩu 18 pháo phản lực Chunmoo cho Croatia

Thứ Sáu, 08:46, 11/09/2026
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VOV.VN - Công ty quốc phòng hàng đầu Hàn Quốc Hanwha Aerospace đã ký kết một thỏa thuận trị giá lên tới khoảng 640 tỷ won (477 triệu USD) nhằm xuất khẩu 18 hệ thống pháo phản lực phóng loạt Chunmoo - MLRS sang Croatia.

 

Theo thông cáo báo chí của Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA), hợp đồng xuất khẩu 18 hệ thống pháo phản lực phóng loạt Chunmoo sang Croatia đánh dấu thương vụ mua bán vũ khí lớn đầu tiên giữa hai nước, mở ra những hướng đi mới cho quan hệ đối tác sâu rộng hơn ngoài xuất khẩu vũ khí, chẳng hạn như hợp tác công nghiệp, hỗ trợ hậu cần quân sự và các lĩnh vực khác.

han quoc xuat khau 18 phao phan luc chunmoo cho croatia hinh anh 1
Hệ thống pháo phản lực Chunmoo của Hàn Quốc trong cuộc tập trận bắn đạn thật. Ảnh: Yonhap News

Tham dự và phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back nhấn mạnh rằng: “Hệ thống Chunmoo sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Croatia. Đây là cơ hội để Hàn Quốc - Croatia mở rộng và làm sâu sắc thêm hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh”.

Croatia trở thành quốc gia châu Âu thứ tư sở hữu hệ thống Chunmoo của Hàn Quốc, sau Ba Lan, Estonia và Na Uy. Hệ thống này được xem là khí tài chủ lực được quân đội Hàn Quốc sử dụng để đối phó với mối đe dọa từ các hệ thống phóng rocket đa nòng và pháo tầm xa của đối phương trong trường hợp xảy ra xung đột trên Bán đảo Triều Tiên.

Chunmoo có tầm bắn tối đa lên đến 80 km và có thể phóng nhiều loại tên lửa dẫn đường, có khả năng thực hiện cả các cuộc tấn công chính xác có mục tiêu và các cuộc tấn công chùm để tiêu diệt các mục tiêu của đối phương trên một khu vực rộng lớn.

Ngoài thỏa thuận xuất khẩu hệ thống pháo phản lực Chunmoo, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Croatia cũng đã ký một bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác quốc phòng song phương. Bản ghi nhớ này sẽ cung cấp khuôn khổ thể chế để hai nước thúc đẩy quan hệ quốc phòng thông qua đối thoại cấp làm việc thường xuyên và qua các kênh khác.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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