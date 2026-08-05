Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận Pitch Black 2026 tại Australia

Quy mô tham gia của Hàn Quốc lần này bao gồm 100 sỹ quan của lực lượng không quân và 6 máy bay KF-16 - phiên bản máy bay chiến đấu phản lực đa nhiệm F-16 Fighting Falcon do Mỹ thiết kế, được sản xuất và lắp ráp tại Hàn Quốc theo giấy phép của hãng Lockheed Martin.

KF16 của Hàn Quốc (Ảnh: Không quân Hàn Quốc)

Các máy bay KF-16 của không quân Hàn Quốc đã bay thẳng không dừng nghỉ, vượt qua khoảng cách 5.900km trong hơn 7 giờ đồng hồ để tham gia tập trận, với sự hộ tống của 3 máy bay tiếp dầu trên không KC-330, còn các binh sỹ sử dụng máy bay vận tải quân sự C-130 để đến Australia.

Pitch Black là cuộc tập trận không chiến đa quốc gia lớn nhất do Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) chủ trì. Pitch Black 2026 được tổ chức tại Căn cứ không quân Darwin ở Lãnh thổ Bắc Australia và Amberley ở Queensland, quy tụ sự tham gia của 16 quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Đức…, với 110 khí tài bay chiến đấu có người điều khiển hiện đại.

Một khoa mục của Pitch Black 2026 (Ảnh: Không quân Hàn Quốc)

Các khoa mục của Pitch Black 2026 bao gồm chiến đấu và tiếp dầu trên không, hiệp đồng tác chiến đa quốc gia… với nhiều mục đích như nâng cao năng lực tác chiến hỗn hợp trên không và thực chiến, tăng cường tính tương thích trong vận hành giữa Australia và các đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đặc biệt là củng cố quan hệ đối tác quốc phòng trong khu vực.