Chiến hạm Hàn Quốc đoạt ngôi quán quân pháo kích trong tập trận RIMPAC

Trong khuôn khổ tập trận đa quốc gia RIMPAC, tàu hộ vệ Daejeon của hải quân Hàn Quốc đã xuất sắc giành được danh hiệu “Hạm đội chiến đấu xuất sắc nhất về pháo binh” (Hải quân Top Gun) tại cuộc thi xạ kích pháo binh trên biển. RIMPAC là cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới do Mỹ tổ chức hai năm một lần tại vùng biển ngoài khơi Hawaii.

Tàu hộ vệ Daejeon và thủy thủ đoàn. Ảnh: Hải quân Hàn Quốc

Nội dung thi là việc các chiến hạm tham gia phải sử dụng pháo hạm 5 inch để bắn hạ một mục tiêu ở cách xa 7,2 km và tàu nào bắn chính xác nhất sẽ dành chiến thắng. Daejeon đã xuất sắc vượt lên 13 chiến hạm của các nước khác để giành ngôi quán quân.

Đây là lần đầu tiên trong 16 năm một chiến hạm của Hàn Quốc lại giành ngôi vị “Hải quân Top Gun” tại RIMPAC, sau thành tích tương tự do tàu khu trục Sejong Đại đế lập vào năm 2010. Những thành tích này không chỉ cho thấy độ chính xác của vũ khí, mà còn cho thấy năng lực phối hợp chiến đấu cao của các lính thủy Hàn Quốc.

Daejeon là tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường thuộc lớp Daegu (Batch-II) của Hải quân Hàn Quốc, có lượng giãn nước khoảng 3.100-3.600 tấn, chiều dài 122 mét, rộng 14 mét, tốc độ tối đa 30 hải lý/1h, tích hợp pháo hạm cỡ 5 inch, hệ thống phóng thẳng đứng (VLS), tên lửa đối hạm, đối đất và ngư lôi chống ngầm tầm xa. Daejeon được coi là một trong những khí tài tiêu biểu của quân đội Hàn Quốc.