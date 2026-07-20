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Bangladesh và Mỹ tổ chức cuộc tập trận quân sự Tiger Lightning 2026

Thứ Hai, 19:38, 20/07/2026
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VOV.VN - Ngày 19/7, Quân đội Bangladesh và Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương của Mỹ (USARPAC) đã chính thức khai mạc cuộc tập trận quân sự chung kéo dài 13 ngày mang tên Tiger Lightning 2026 tại doanh trại quân đội ở thành phố Sylhet, miền Đông Bangladesh. 

Lễ khai mạc có sự tham dự của Đại sứ Mỹ tại Bangladesh Brent T. Christensen, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Bangladesh, Trung tướng Md Mainur Rahman, cùng nhiều quan chức quân sự và ngoại giao cấp cao của hai nước. Theo kế hoạch, cuộc tập trận diễn ra từ ngày 19 - 31/7 với sự tham gia của 184 quân nhân, gồm 91 binh sĩ Mỹ cùng 93 quân nhân Bangladesh.

Theo Ban tổ chức, nội dung diễn tập tập trung nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến, tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu và ứng phó với các thách thức an ninh mới nổi. Các khoa mục huấn luyện cũng hướng tới tăng cường hợp tác trong chống khủng bố, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và bảo đảm an ninh khu vực.

bangladesh va my to chuc cuoc tap tran quan su tiger lightning 2026 hinh anh 1
Hình ảnh lễ khai mạc cuộc tập trận Tiger Lightning 2026 Ảnh: Quân đội Bangladesh

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Mỹ tại Bangladesh Brent T. Christensen khẳng định, hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược giữa Bangladesh và Mỹ. Ông cho rằng, Tiger Lightning 2026 thể hiện tình hữu nghị, sự tin cậy và cam kết của hai nước trong việc xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, an toàn và thịnh vượng.

Về phía Bangladesh, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội, Trung tướng Md Mainur Rahman, khẳng định Tiger Lightning 2026 là một trong những cơ chế hợp tác quân sự song phương quan trọng giữa Bangladesh và Mỹ. Theo ông, cuộc diễn tập sẽ góp phần nâng cao năng lực tác chiến, tăng cường khả năng phối hợp và hiệp đồng giữa lực lượng vũ trang hai nước, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác quốc phòng và củng cố hợp tác quân sự lâu dài giữa hai bên trong thời gian tới.

 

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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