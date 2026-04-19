Có hay không khả năng Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm?

Theo thông tin do Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc công bố, địa điểm vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào lúc 6h10 hôm nay (19/4), theo giờ địa phương, là Sinpo - một khu vực ở ven biển miền Trung Triều Tiên, nơi có một căn cứ tàu ngầm của hải quân Triều Tiên.

Do đó, các tên lửa được phóng lần này có khả năng là loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Với đặc tính được phát hỏa dưới mặt nước, đây là loại tên lửa rất khó bị phát hiện trước khi phóng. Nếu nhận định này xác thực, đây sẽ là lần bắn SLBM lần đầu tiên của Bình Nhưỡng sau gần 4 năm, tính từ tháng 5/2022.

Tuy nhiên, nếu xét về xạ trình, loại tên lửa lần này khác với vụ phóng lần trước, khi các tên lửa lần này chỉ có cự ly bay ở khoảng 140km, trong khi vụ phóng hồi tháng 5/2022 có tầm bắn lên tới mức 600km.

Triều Tiên phóng thành công tên lửa từ tàu khu trục lớp 5.000 tấn. Ảnh: KCNA

Liên quan đến các loại tên lửa hạm đối đất của Triều Tiên, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, đầu tháng 3 vừa qua, nước này đã phóng thử thành công tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon. Đây là tàu khu trục lớp 5.000 tấn do Triều Tiên tự chế tạo và hạ thủy vào ngày 25/4/2025, với nhiều tính năng và khí tài vượt trội.

KCNA cũng đưa tin, vào các ngày từ mùng 6 đến mùng 8/4 vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm nhiều hệ thống vũ khí, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN23 có thể mang theo một lần nhiều đầu đạn với uy lực công phá rất lớn.

Theo giới chuyên môn, năng lực tên lửa hạm đối đất của Triều Tiên, bao gồm cả tàu ngầm, đã đạt đến mức độ rất cao và những thông tin nêu trên tuy có sự khác biệt về thời gian, địa điểm, chủng loại khí tài, nhưng có một điểm chung là chỉ ra sức mạnh quân sự của Bình Nhưỡng đã có những bước tiến xa hơn mọi nhận định và dự đoán.