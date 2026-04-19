中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Có hay không khả năng Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm?

Chủ Nhật, 18:52, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan thông tin do quân đội Hàn Quốc cung cấp về việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng nhiều tên lửa vào sáng nay (19/4), hiện các cơ quan của Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đang khẩn trương truy vết, phân tích, chia sẻ thông tin và đã có những nhận định sơ bộ.

Theo thông tin do Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc công bố, địa điểm vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào lúc 6h10 hôm nay (19/4), theo giờ địa phương, là Sinpo - một khu vực ở ven biển miền Trung Triều Tiên, nơi có một căn cứ tàu ngầm của hải quân Triều Tiên.

Do đó, các tên lửa được phóng lần này có khả năng là loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Với đặc tính được phát hỏa dưới mặt nước, đây là loại tên lửa rất khó bị phát hiện trước khi phóng. Nếu nhận định này xác thực, đây sẽ là lần bắn SLBM lần đầu tiên của Bình Nhưỡng sau gần 4 năm, tính từ tháng 5/2022.

Tuy nhiên, nếu xét về xạ trình, loại tên lửa lần này khác với vụ phóng lần trước, khi các tên lửa lần này chỉ có cự ly bay ở khoảng 140km, trong khi vụ phóng hồi tháng 5/2022 có tầm bắn lên tới mức 600km.

co hay khong kha nang trieu tien phong ten lua tu tau ngam hinh anh 1
Triều Tiên phóng thành công tên lửa từ tàu khu trục lớp 5.000 tấn. Ảnh: KCNA

Liên quan đến các loại tên lửa hạm đối đất của Triều Tiên, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, đầu tháng 3 vừa qua, nước này đã phóng thử thành công tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon. Đây là tàu khu trục lớp 5.000 tấn do Triều Tiên tự chế tạo và hạ thủy vào ngày 25/4/2025, với nhiều tính năng và khí tài vượt trội.

KCNA cũng đưa tin, vào các ngày từ mùng 6 đến mùng 8/4 vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm nhiều hệ thống vũ khí, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN23 có thể mang theo một lần nhiều đầu đạn với uy lực công phá rất lớn.

Theo giới chuyên môn, năng lực tên lửa hạm đối đất của Triều Tiên, bao gồm cả tàu ngầm, đã đạt đến mức độ rất cao và những thông tin nêu trên tuy có sự khác biệt về thời gian, địa điểm, chủng loại khí tài, nhưng có một điểm chung là chỉ ra sức mạnh quân sự của Bình Nhưỡng đã có những bước tiến xa hơn mọi nhận định và dự đoán.

 

Tuấn Nhật/VOV-Nhật Bản
Tag: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng tên lửa Hàn Quốc Nhật Bản Mỹ tên lửa địa điểm vụ phóng tên lửa tên lửa đạn đạo tàu ngầm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc -Triều Tiên tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, Trung Quốc và Triều Tiên nhất trí tăng cường hơn nữa phối hợp và trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực trọng yếu, đồng thời làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống.

Trung Quốc khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng cùng Bình Nhưỡng tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, qua đó củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Nhật Bản, Hàn Quốc hợp tác đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Việc Triều Tiên liên tục tiến hành phóng tên lửa các loại vô hình trung đã khiến Nhật Bản và Hàn Quốc xích lại gần nhau hơn, nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ