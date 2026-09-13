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Ông Trump chỉ trích NATO vì không hỗ trợ Mỹ tại eo biển Hormuz

Chủ Nhật, 05:41, 13/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/9 chỉ trích các đồng minh NATO và các nước châu Âu vì không hỗ trợ Washington trong cuộc chiến với Iran, đặc biệt là các hoạt động bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho rằng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc “rất sớm” và tiết lộ lực lượng Houthi tại Yemen không muốn đối đầu trực tiếp với Mỹ.

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Ireland, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng NATO và các nước châu Âu đã gây thất vọng trong nhiều vấn đề liên quan tới cuộc chiến với Iran. Theo ông Trump, các đồng minh NATO không muốn tham gia hỗ trợ Mỹ tại eo biển Hormuz, mặc dù tuyến hàng hải chiến lược này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của nhiều nền kinh tế.

Ong trump chi trich nato vi khong ho tro my tai eo bien hormuz hinh anh 1
Tàu thuyền di chuyển tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ đồng thời khẳng định quân đội nước này đã thể hiện ưu thế trong chiến dịch tại Iran và đã loại bỏ các thủy lôi tại eo biển Hormuz. Những tuần gần đây, Washington đã tiến hành chiến dịch rà phá thủy lôi quy mô lớn tại khu vực, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển này vẫn đối mặt với nguy cơ từ tên lửa, UAV cùng các mối đe dọa khác.

Cũng trong cuộc gặp với Thủ tướng Ireland Micheál Martin tại Dublin, ông Trump cho biết ông tin cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc “rất sớm”, có thể ngay sau chuyến công du hiện nay. Tổng thống Mỹ tiếp tục cáo buộc Tehran tìm cách kéo dài xung đột nhằm gây tác động tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ không chấp nhận việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Liên quan tới diễn biến tại Biển Đỏ, Tổng thống Trump cho biết lực lượng Houthi tại Yemen đã liên lạc với Washington và bày tỏ không muốn Mỹ can thiệp quân sự. Theo ông Trump, Houthi không muốn đối đầu với lực lượng Mỹ và đề nghị Washington không tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng này.

Ông Trump cũng cho rằng Iran “có thể” đứng sau vụ tấn công bằng UAV khiến Saudi Arabia phải đóng cửa tuyến đường ống Đông - Tây, một tuyến xuất khẩu dầu quan trọng cho phép nước này tránh eo biển Hormuz. Iraq đã xác nhận các UAV thực hiện vụ tấn công xuất phát từ lãnh thổ nước này, nhưng hiện chưa có bằng chứng công khai chứng minh Tehran trực tiếp chỉ đạo vụ tấn công.

Quang Trung/VOV-Washington
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