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Tiêm kích NATO bắn hạ UAV gần biên giới Nga

Thứ Ba, 10:27, 15/09/2026
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VOV.VN - Tiêm kích NATO vừa bắn hạ một UAV chưa xác định trên không phận Litva giữa lúc căng thẳng Nga - NATO liên quan xung đột Ukraine gia tăng.

Ngày 14/9, các tiêm kích NATO đã bắn hạ một phương tiện bay không người lái (UAV) chưa xác định tại miền nam Litva gần biên giới Nga, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO liên quan xung đột Ukraine tiếp tục gia tăng.

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Tiêm kích NATO bắn hạ UAV gần biên giới Nga. Ảnh minh họa: CC0

Theo ông Vilmantas Vitkauskas, Giám đốc Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Litva, UAV nói trên xâm nhập không phận nước này ngay sau nửa đêm và bị bắn hạ khoảng 30 phút sau đó tại một khu vực nông thôn gần làng Pratkunai, phía tây thủ đô Vilnius.

“Các nhóm chuyên trách đã được điều tới hiện trường để xác định đây là loại UAV nào, các thông số kỹ thuật cũng như mục tiêu dự kiến của nó”, ông Vitkauskas nói với Đài phát thanh LRT.

Theo LRT, đây là lần đầu tiên một UAV bị bắn hạ trên lãnh thổ Litva.

Tổng thống Litva Gitanas Nauseda đã cảm ơn NATO vì “phản ứng nhanh chóng”. Dù không trực tiếp quy trách nhiệm cho Nga, ông Nauseda cho rằng trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp diễn, khả năng sẵn sàng ứng phó như vậy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh khu vực.

Vụ việc xảy ra giữa lúc quan hệ Nga - NATO tiếp tục căng thẳng liên quan cuộc xung đột Ukraine. Trong năm nay, một số UAV của Ukraine đã bay chệch hướng vào các quốc gia Baltic. Kiev cho rằng nguyên nhân là hoạt động gây nhiễu tín hiệu của Nga.

Một số thành viên NATO cũng cáo buộc UAV của Nga xâm nhập không phận của họ. Moscow bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng chúng không có cơ sở.

Trước đó, các UAV Ukraine từng bay lạc vào không phận Latvia và Estonia trong các chiến dịch tập kích tầm xa của Kiev nhằm vào lãnh thổ Nga. Hồi tháng 3, một UAV đã đâm vào ống khói của một nhà máy điện tại Auvere, Estonia.

Tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đã cảnh báo các quốc gia Baltic không cho phép Ukraine sử dụng không phận của mình để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga.

Litva là một trong ba quốc gia Baltic và có đường biên giới phía tây nam giáp vùng Kaliningrad của Nga. Đây là vùng lãnh thổ biệt lập của Nga nằm bên bờ biển Baltic, có vị trí quân sự chiến lược và từ lâu được NATO đặc biệt chú ý.

Hồi tháng 5, Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Neue Zürcher Zeitung của Thụy Sĩ rằng NATO cần sẵn sàng “phá hủy các căn cứ quân sự” tại Kaliningrad trong trường hợp xảy ra xung đột. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khi đó chỉ trích phát biểu này, cho rằng đó là quan điểm “gần như điên rồ”.

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Hoàng Phạm/VOV.VN
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