Nóng thế giới hôm nay 13/9: Nga cứng rắn với NATO về kịch bản đưa quân vào Ukraine

Tổng thống Nga Putin nói về kịch bản NATO đưa quân vào Ukraine: Bên lề BRICS 2026, ông Putin khẳng định việc triển khai quân NATO tới Ukraine đồng nghĩa với chiến tranh với Nga. Theo ông, EU đã mắc “sai lầm mang tính hệ thống”.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AP.

Tổng thống Putin cảnh báo rằng việc triển khai quân đội từ các nước NATO ở châu Âu tới Ukraine sẽ dẫn đến một cuộc chiến trực diện với Nga. Ông lập luận rằng những thay đổi chính trị trên khắp EU phản ánh sự bất mãn ngày càng tăng của công chúng đối với các chính sách của giới tinh hoa “theo chủ nghĩa toàn cầu” tại phương Tây. Tổng thống Nga cho rằng công dân EU đang dần nhận ra đích đến mà giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu đang dẫn dắt họ tới.

Hungary thất bại trong vụ kiện sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine: Tòa án Công lý châu Âu, cơ quan xét xử cao nhất trong hai tòa án của EU đã bác bỏ vụ kiện của Hungary chống lại quyết định của EU về việc sử dụng doanh thu từ các tài sản bị đóng băng của Nga để viện trợ quân sự cho Ukraine.

Hungary lập luận rằng thủ tục này vi phạm các quy tắc bỏ phiếu cũng như các giá trị cơ bản và nguyên tắc hiến pháp của EU, bao gồm pháp quyền, sự bình đẳng giữa các quốc gia thành viên và hoạt động dân chủ của khối. Tòa án Công lý Châu Âu, cơ quan xét xử cao nhất trong hai tòa án của EU, đã xác định rằng không có thẩm quyền để phán quyết về vấn đề này.

Nga khẳng định không cần tổng động viên cho xung đột Ukraine VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định nước này chưa cần tổng động viên; ông coi tuyên bố của đối phương là các hành động khiêu khích nhằm mục đích gây hoang mang trong dư luận.

Iraq đóng cửa khẩu biên giới với Iran sau vụ tấn công Saudi Arabia: Giới chức Iraq sáng 12/9 đã quyết định đóng cửa cửa khẩu quan trọng trên bộ với quốc gia láng giềng Iran. Động thái được tiến hành sau khi giới chức nước này xác nhận chiếc UAV tấn công vào đường ống dẫn dầu tại Saudi Arabia ngày 10/9, là xuất phát từ Iraq.

Cửa khẩu biên giới với Iran vừa được giới chức Iraq ra lệnh đóng lại, là Shalamcheh, một trong những cửa khẩu quan trọng nhất đang hoạt động trên đường biên giới dài 1.599km giữa hai nước. Giới chức Iraq khẳng định việc đóng cửa cửa khẩu biên giới này chỉ là biện pháp phòng ngừa.

Yemen nóng lên, eo biển Bab al-Mandeb trước nguy cơ thành điểm nghẽn mới: Ngày 11/9, Saudi Arabia cho biết đã đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông - Tây, trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen mở rộng kiểm soát tại khu vực cửa ngõ Bab al-Mandeb. Diễn biến này làm gia tăng sức ép lên các tuyến vận chuyển năng lượng vốn đã chịu nhiều sức ép do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Dài khoảng 1.200 km, đường ống Đông-Tây nối các khu vực sản xuất dầu ở miền Đông Saudi Arabia với cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Tuyến đường này cho phép đưa dầu ra thị trường mà không phải hoàn toàn phụ thuộc vào eo biển Hormuz và những tháng gần đây vận chuyển khoảng 4 đến 5 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Mỹ hỗ trợ Saudi Arabia đối phó lực lượng Houthi tại Biển Đỏ: Chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện chưa có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công quân sự trực tiếp nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen, dù đang tăng cường hỗ trợ tình báo và xác định mục tiêu cho Saudi Arabia trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đỏ leo thang.

Theo truyền thông Mỹ, Washington đang cung cấp hỗ trợ đáng kể về tình báo và xác định mục tiêu cho Saudi Arabia, nhưng chưa có kế hoạch trực tiếp tấn công lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen. Các quan chức Mỹ cho biết lập trường này có thể thay đổi nếu mối đe dọa đối với các tuyến hàng hải ở Biển Đỏ gia tăng nghiêm trọng, đặc biệt tại khu vực eo biển Bab al-Mandeb, một trong những tuyến vận tải biển chiến lược của thế giới.

Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc phát động cuộc chiến với Iran VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không hề hối tiếc về quyết định phát động cuộc chiến với Iran và nói thêm rằng “nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ hành động y hệt như vậy”.

Saudi Arabia dừng hoạt động đường ống dẫn dầu chiến lược: Tại Saudi Arabia, nhà chức trách đã phải tạm dừng hoạt động của đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây như một biện pháp phòng ngừa. Tình hình xung đột tại Yemen và khu vực Biển Đỏ hôm 11/9 tiếp tục leo thang phức tạp.

Saudi Arabia thông báo tạm dừng hoạt động của đường ống dẫn dầu chiến lược Đông - Tây, được Bộ Dầu mỏ Saudi Arabia công bố tối 11/9. Thông báo cho biết quyết định đóng cửa đường ống, được đưa ra sau loạt cuộc tấn công nhắm vào hệ thống đường ống này tại khu vực thủ đô Riyadh và thành phố Medina hôm thứ 5 (10/9), khiến một số người bị thương. Bộ Dầu mỏ Saudi Arabia khẳng định đây là biện pháp phòng ngừa, song không đề cập tình trạng của đường ống. Thời gian mở lại đường ống, cũng không được nhắc đến.

Sản lượng dầu thô Saudi Arabia xuống thấp nhất từ năm 1990 VOV.VN - Sản lượng dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 8/2026 giảm 23%, xuống 6,24 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ năm 1990, trong bối cảnh bất ổn khu vực ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dầu.

Hàn Quốc họp khẩn để đối phó vụ phóng tên lửa của Triều Tiên: Ngay sau khi xác nhận CHDCND Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo vào lúc 5h20 sáng 12/9, theo giờ địa phương, Hàn Quốc đã phải triển khai nhiều biện pháp phản ứng nhanh.

Cơ quan an ninh quốc gia trực thuộc Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc, thông báo đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để đánh giá tình hình an ninh sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ về hoạt động gián điệp doanh nghiệp: Trung Quốc hôm 11/9 đã lên án các hoạt động gián điệp của Mỹ nhằm vào doanh nghiệp nước này trong các lĩnh vực chiến lược, khiến căng thẳng hai bên gia tăng trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến ​​giữa nguyên thủ hai nước.

Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh: VCG.

Trong một tuyên bố đăng trên trang web chính thức dưới hình thức hỏi đáp, Bộ Thương mại Trung Quốc đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” và “kiên quyết phản đối” phát ngôn của quan chức Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về việc coi các doanh nghiệp Trung Quốc là mục tiêu hợp pháp cho hoạt động gián điệp, đồng thời kêu gọi Washington dừng ngay các hành động này.

Lạm phát Mỹ tăng trong tháng 8, củng cố khả năng Fed nâng lãi suất: Giá tiêu dùng tại Mỹ tăng nhanh hơn trong tháng 8, trong khi lạm phát cơ bản ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 4 tháng, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tuần tới.

Lạm phát Mỹ tăng trong tháng 8, củng cố khả năng Fed nâng lãi suất. Ảnh minh họa: KT.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 11/9, Chỉ số giá tiêu dùng, CPI, tăng 0,4% trong tháng 8, sau khi chỉ tăng 0,1% trong tháng 7. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tăng 3,4%, tương đương mức tăng của tháng trước và phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế.

Nước Mỹ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9 khiến gần 3000 người thiệt mạng: Nước Mỹ tổ chức các lễ tưởng niệm trên toàn quốc để đánh dấu 25 năm vụ tấn công khủng bố 11/9/2001, tưởng nhớ gần 3.000 nạn nhân thiệt mạng tại New York, Lầu Năm Góc và Shanksville, bang Pennsylvania.

Các lễ tưởng niệm chính để đánh dấu 25 năm vụ tấn công khủng bố 11/9 được tổ chức tại Khu tưởng niệm 11/9 ở New York, Lầu Năm Góc ở bang Virginia và Đài tưởng niệm Chuyến bay 93 ở Pennsylvania.

Khác với thông lệ, Tổng thống Donald Trump năm nay tham dự lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc, nơi 184 người thiệt mạng trong vụ tấn công năm 2001. Phát biểu tại đây, ông Trump nói nước Mỹ tưởng nhớ “những linh hồn đẹp đẽ đã bị cướp khỏi thế giới” trong ngày 11/9, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ “không bao giờ quên” các nạn nhân và gia đình họ.