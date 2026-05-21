Ngày hội của bản lĩnh và sức mạnh người chiến sĩ công an

Giữa tiếng động cơ mô tô đặc chủng, tiếng vó ngựa dồn dập và những đội hình võ thuật liên tục biến hóa, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang miệt mài tập luyện để mang đến lễ khai mạc những màn trình diễn đồng đều, chính xác và ấn tượng nhất.

Không khí tại thao trường những ngày này cũng trở nên sôi động hơn khi thu hút đông đảo người dân đến theo dõi, cổ vũ. Từ biểu diễn mô tô hộ tống, kỵ binh, khí công, võ thuật đến các nội dung chiến thuật đặc nhiệm… tất cả đều được các lực lượng tập luyện kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn và chất lượng chuyên môn trong đêm khai mạc.

Đối với lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh, việc làm quen với điều kiện thời tiết, không gian và âm thanh tại địa điểm tổ chức là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Những chú ngựa lần đầu tới Quảng Ninh thường dễ bị tác động bởi tiếng động lớn và sự xuất hiện đông người. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ phải dành nhiều thời gian để huấn luyện, tạo phản xạ và giúp ngựa thích nghi với môi trường thực tế.

Trung úy Nguyễn Hữu Định, Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh, Bộ Công an cho biết: “Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi phải cố gắng tạo cho ngựa những phản xạ quen thuộc, giúp chúng dần thích nghi với môi trường, điều kiện thực tế tại nơi biểu diễn. Đây là phương pháp huấn luyện để ngựa làm quen với hoàn cảnh mới, bảo đảm an toàn và thực hiện tốt các nội dung được giao. Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được tham gia chương trình. Đây là dịp để thể hiện sức mạnh, ý chí của lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung.”

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình khai mạc năm nay là sự tham gia biểu diễn của các học viên nước bạn Lào đang học tập tại Học viện An ninh nhân dân. Dù còn những khác biệt về ngôn ngữ và điều kiện tập luyện, các học viên vẫn nỗ lực hoàn thành tốt các bài biểu diễn võ thuật để góp phần tạo nên màu sắc đặc biệt cho ngày hội của lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu úy Béc Kị Sỉ Lị Mung Khun, học viên Lào, Học viện An ninh nhân dân chia sẻ: “Chúng tôi cố gắng nỗ lực hết sức biểu diễn cho các cấp và nhân dân được thưởng thức và xem chúng tôi biểu diễn bài võ 38 của Công an nhân dân.”

Không chỉ cán bộ, chiến sĩ háo hức chờ đợi ngày khai mạc, đông đảo người dân Quảng Ninh cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho hội thao năm nay. Nhiều người dân đã trực tiếp đến theo dõi các buổi hợp luyện để tận mắt chứng kiến những màn biểu diễn công phu, đẹp mắt của lực lượng Công an nhân dân.

Anh Dương Văn Quyết, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt ấn tượng với các phần trình diễn mô tô hộ tống và kỵ binh: “Trong quá trình xem biểu diễn, tôi ấn tượng nhất với phần biểu diễn của các chú công an, cảnh sát giao thông chạy mô tô và các chú cưỡi ngựa. Các chú biểu diễn rất đẹp, xuất sắc, điệu nghệ. Phần biểu diễn của các chú công an xem cảm giác nó mãn nhãn hơn, phấn khích và thích thú hơn. Và thấy sức mạnh của lực lượng công an Việt Nam rất lớn, thấy rất tự hào về các chú công an của Việt Nam", anh Quyết chia sẻ.

Theo Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, hội thao không chỉ là hoạt động thể thao nghiệp vụ mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm lan tỏa hình ảnh lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. “Ngay từ sớm, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, công tác hậu cần, y tế, thông tin tuyên truyền cũng như các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho hội thao. Đối với công tác chuyên môn, chúng tôi chỉ đạo các đội tuyển tập trung tuyển chọn những cán bộ, chiến sỹ có thành tích tốt, tổ chức huấn luyện bài bản, khoa học với tinh thần quyết tâm cao nhất", Đại tá Vũ Thanh Tùng cho biết.

Đến thời điểm này, toàn bộ công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật Công an nhân dân năm 2026 cơ bản đã hoàn tất. Từ đội hình biểu diễn, phương tiện kỹ thuật đến các phương án bảo đảm an ninh, an toàn đều được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, sẵn sàng cho đêm khai mạc diễn ra vào tối 23/5 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Không chỉ là ngày hội thể thao của lực lượng Công an nhân dân, hội thao năm nay còn là dịp để người dân cảm nhận rõ hơn hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, kỷ luật, tinh nhuệ và luôn sẵn sàng vì bình yên cuộc sống nhân dân.