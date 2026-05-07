Indonesia bắt giữ 8 nghi phạm khủng bố có liên hệ với ISIS

Người phát ngôn của Lực lượng Chống khủng bố thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Mayndra Eka Wardhana cho biết, sáng 6/5 đơn vị đã bắt giữ 8 nghi phạm khủng bố ở Trung Sulawesi. Chiến dịch này là một phần trong nỗ lực bền vững của chính phủ Indonesia nhằm ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan và bảo vệ an ninh quốc gia.

Lực lượng chống khủng bố Densus 88 của Indonesia bắt giữ 8 nghi phạm khủng bố ở Trung Sulawesi. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát Trung Sulawesi

Các cuộc điều tra trước đó của Lực lượng đặc biệt Chống khủng bố Indonesia cho thấy các nghi phạm có liên quan đến hoạt động phát tán hình ảnh, bài viết và video mang nội dung cực đoan trên nhiều nền tảng trực tuyến khác nhau. Đáng chú ý, nhóm này được cho là có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo cực đoan (ISIS). Hiện cơ quan chức năng Indonesia đang mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên, đồng thời truy tìm đối tượng cầm đầu đứng sau các hoạt động khủng bố này.

Vụ bắt giữ cho thấy nguy cơ các hoạt động khủng bố tái diễn tại Trung Sulawesi – khu vực từ lâu được xem là điểm nóng của các mạng lưới cực đoan tại Indonesia. Điều này khiến lực lượng an ninh nước này phải duy trì giám sát chặt chẽ và sẵn sàng trấn áp các nhóm có liên hệ với tổ chức khủng bố xuyên quốc gia. Nhờ triển khai các biện pháp thực thi pháp luật chủ động, lực lượng chống khủng bố Indonesia đã bảo đảm an ninh, ngăn chặn hiệu quả các vụ tấn công khủng bố kể từ năm 2023 đến nay.