中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Indonesia bắt giữ 8 nghi phạm khủng bố có liên hệ với ISIS

Thứ Năm, 14:24, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chống khủng bố (Densus 88 - AT) thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia mới bắt giữ 8 nghi phạm, là thành viên của tổ chức khủng bố JAD (Jamaah Anshoru Daulah), có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS).

Người phát ngôn của Lực lượng Chống khủng bố thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Mayndra Eka Wardhana cho biết, sáng 6/5 đơn vị đã bắt giữ 8 nghi phạm khủng bố ở Trung Sulawesi. Chiến dịch này là một phần trong nỗ lực bền vững của chính phủ Indonesia nhằm ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan và bảo vệ an ninh quốc gia.

indonesia bat giu 8 nghi pham khung bo co lien he voi isis hinh anh 1
Lực lượng chống khủng bố Densus 88 của Indonesia bắt giữ 8 nghi phạm khủng bố ở Trung Sulawesi. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát Trung Sulawesi

Các cuộc điều tra trước đó của Lực lượng đặc biệt Chống khủng bố Indonesia cho thấy các nghi phạm có liên quan đến hoạt động phát tán hình ảnh, bài viết và video mang nội dung cực đoan trên nhiều nền tảng trực tuyến khác nhau. Đáng chú ý, nhóm này được cho là có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo cực đoan (ISIS). Hiện cơ quan chức năng Indonesia đang mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên, đồng thời truy tìm đối tượng cầm đầu đứng sau các hoạt động khủng bố này.

Vụ bắt giữ cho thấy nguy cơ các hoạt động khủng bố tái diễn tại Trung Sulawesi – khu vực từ lâu được xem là điểm nóng của các mạng lưới cực đoan tại Indonesia. Điều này khiến lực lượng an ninh nước này phải duy trì giám sát chặt chẽ và sẵn sàng trấn áp các nhóm có liên hệ với tổ chức khủng bố xuyên quốc gia. Nhờ triển khai các biện pháp thực thi pháp luật chủ động, lực lượng chống khủng bố Indonesia đã bảo đảm an ninh, ngăn chặn hiệu quả các vụ tấn công khủng bố kể từ năm 2023 đến nay.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Tag: Indonesia nhóm khủng bố liên quan ISIS tổ chức Nhà nước Hồi giáo điểm nóng khủng bố Sulawesi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Indonesia đồng loạt khởi công 13 dự án hạ nguồn giai đoạn 2 trị giá 7 tỷ USD
Indonesia đồng loạt khởi công 13 dự án hạ nguồn giai đoạn 2 trị giá 7 tỷ USD

VOV.VN - Hôm qua (29/4), Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chủ trì lễ khởi công giai đoạn hai Dự án chế biến và phân phối dầu khí quốc gia ở tỉnh Trung Java, yêu cầu lựa chọn công nghệ tiên tiến nhất, mang lại hiệu quả và lợi ích tối đa cho cộng đồng.

Indonesia đồng loạt khởi công 13 dự án hạ nguồn giai đoạn 2 trị giá 7 tỷ USD

Indonesia đồng loạt khởi công 13 dự án hạ nguồn giai đoạn 2 trị giá 7 tỷ USD

VOV.VN - Hôm qua (29/4), Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chủ trì lễ khởi công giai đoạn hai Dự án chế biến và phân phối dầu khí quốc gia ở tỉnh Trung Java, yêu cầu lựa chọn công nghệ tiên tiến nhất, mang lại hiệu quả và lợi ích tối đa cho cộng đồng.

Indonesia canh tác các giống lúa đột biến từ công nghệ chiếu xạ hạt nhân
Indonesia canh tác các giống lúa đột biến từ công nghệ chiếu xạ hạt nhân

VOV.VN - Nông dân Indonesia đang thu hoạch vụ đầu tiên canh tác các giống lúa đột biến, mang lại năng suất và chất lượng cao. Đây là các giống lúa được Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia (BRIN) phát triển thông qua phương pháp lai tạo đột biến bằng công nghệ chiếu xạ hạt nhân.

Indonesia canh tác các giống lúa đột biến từ công nghệ chiếu xạ hạt nhân

Indonesia canh tác các giống lúa đột biến từ công nghệ chiếu xạ hạt nhân

VOV.VN - Nông dân Indonesia đang thu hoạch vụ đầu tiên canh tác các giống lúa đột biến, mang lại năng suất và chất lượng cao. Đây là các giống lúa được Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia (BRIN) phát triển thông qua phương pháp lai tạo đột biến bằng công nghệ chiếu xạ hạt nhân.

Indonesia chính thức sử dụng thanh toán QR xuyên biên giới với Trung Quốc
Indonesia chính thức sử dụng thanh toán QR xuyên biên giới với Trung Quốc

VOV.VN - Hôm qua (30/4) Ngân hàng Trung ương Indonesia chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR với Trung Quốc, cho phép người dân hai nước thực hiện các giao dịch nhanh chóng, liền mạch, an toàn và đáng tin cậy.

Indonesia chính thức sử dụng thanh toán QR xuyên biên giới với Trung Quốc

Indonesia chính thức sử dụng thanh toán QR xuyên biên giới với Trung Quốc

VOV.VN - Hôm qua (30/4) Ngân hàng Trung ương Indonesia chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR với Trung Quốc, cho phép người dân hai nước thực hiện các giao dịch nhanh chóng, liền mạch, an toàn và đáng tin cậy.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ