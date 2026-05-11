Indonesia siết chặt chính sách cấp visa để đối phó với tội phạm xuyên quốc gia

Kế hoạch này được Chính phủ Indonesia đưa ra sau chiến dịch phối hợp giữa lực lượng xuất nhập cảnh và cảnh sát bắt giữ nhiều người nước tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Hàng loạt các chiến dịch đã được thực hiện tại Batam, Surabaya, Bali và Jakarta. Nhiều người nước ngoài bị bắt giữ nhập cảnh Indonesia theo chương trình miễn visa (BVK) và visa tại cửa khẩu (VoA).

Indonesia có thể sẽ đánh giá lại các chính sách miễn visa với một số quốc gia.

Tổng Giám đốc Cục Di trú Hendarsam Marantoko cho biết, hiện tượng tội phạm nhập cảnh dưới vỏ bọc du lịch đã gây báo động từ góc độ an ninh quốc gia và chủ quyền. Việc tạo điều kiện nhập cảnh dễ dàng nhằm hỗ trợ các lĩnh vực đầu tư và du lịch, nhưng thay vào đó lại bị các băng nhóm tội phạm quốc tế lợi dụng. Nếu cần thiết, cơ quan có thể đánh giá lại chính sách miễn visa đối với một số quốc gia.

Thiếu tướng Untung Widiatmoko, Thư ký Cục Trung tâm Quốc gia (NCB) Interpol Indonesia cho biết, sau các cuộc truy quét ở Campuchia, Lào và Myanmar, những kẻ lừa đảo đã bắt đầu phân tán đến các địa điểm mới, bao gồm cả Indonesia. Chính phủ Indonesia sẽ không cho phép đất nước trở thành nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm xuyên quốc gia.

Ngoài việc đánh giá chính sách, hoạt động giám sát cũng sẽ được tăng cường tại nhà ở và căn hộ ở các khu vực để hạn chế không gian hoạt động của các băng nhóm tội phạm mạng quốc tế.