中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Indonesia siết chặt chính sách cấp visa để đối phó với tội phạm xuyên quốc gia

Thứ Hai, 16:28, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Indonesia cho biết có kế hoạch đánh giá lại chính sách cấp visa đối với một số quốc gia. Thông báo được đưa ra sau hàng loạt cuộc truy quét của lực lượng xuất nhập cảnh và cảnh sát bắt giữ nhiều người nước ngoài làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Kế hoạch này được Chính phủ Indonesia đưa ra sau chiến dịch phối hợp giữa lực lượng xuất nhập cảnh và cảnh sát bắt giữ nhiều người nước tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Hàng loạt các chiến dịch đã được thực hiện tại Batam, Surabaya, Bali và Jakarta. Nhiều người nước ngoài bị bắt giữ nhập cảnh Indonesia theo chương trình miễn visa (BVK) và visa tại cửa khẩu (VoA).

indonesia siet chat chinh sach cap visa de doi pho voi toi pham xuyen quoc gia hinh anh 1
Indonesia có thể sẽ đánh giá lại các chính sách miễn visa với một số quốc gia. Ảnh minh họa Sân bay Bali

Tổng Giám đốc Cục Di trú Hendarsam Marantoko cho biết, hiện tượng tội phạm nhập cảnh dưới vỏ bọc du lịch đã gây báo động từ góc độ an ninh quốc gia và chủ quyền. Việc tạo điều kiện nhập cảnh dễ dàng nhằm hỗ trợ các lĩnh vực đầu tư và du lịch, nhưng thay vào đó lại bị các băng nhóm tội phạm quốc tế lợi dụng. Nếu cần thiết, cơ quan có thể đánh giá lại chính sách miễn visa đối với một số quốc gia.

Thiếu tướng Untung Widiatmoko, Thư ký Cục Trung tâm Quốc gia (NCB) Interpol Indonesia cho biết, sau các cuộc truy quét ở Campuchia, Lào và Myanmar, những kẻ lừa đảo đã bắt đầu phân tán đến các địa điểm mới, bao gồm cả Indonesia. Chính phủ Indonesia sẽ không cho phép đất nước trở thành nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm xuyên quốc gia.

Ngoài việc đánh giá chính sách, hoạt động giám sát cũng sẽ được tăng cường tại nhà ở và căn hộ ở các khu vực  để hạn chế không gian hoạt động của các băng nhóm tội phạm mạng quốc tế.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: Indonesia Indonesia siết chặt chính sách cấp visa chương trình miễn visa BVK visa tại cửa khẩu VoA
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Indonesia khuyến cáo biện pháp phòng virus Hanta
Indonesia khuyến cáo biện pháp phòng virus Hanta

VOV.VN - Bộ Y tế Indonesia cho biết đã sẵn sàng ứng phó với sự lây lan của biến thể virus Hanta, kêu gọi người dân cảnh giác trước sự bùng phát các bệnh do nhiễm virus.

Indonesia khuyến cáo biện pháp phòng virus Hanta

Indonesia khuyến cáo biện pháp phòng virus Hanta

VOV.VN - Bộ Y tế Indonesia cho biết đã sẵn sàng ứng phó với sự lây lan của biến thể virus Hanta, kêu gọi người dân cảnh giác trước sự bùng phát các bệnh do nhiễm virus.

Indonesia chính thức sử dụng thanh toán QR xuyên biên giới với Trung Quốc
Indonesia chính thức sử dụng thanh toán QR xuyên biên giới với Trung Quốc

VOV.VN - Hôm qua (30/4) Ngân hàng Trung ương Indonesia chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR với Trung Quốc, cho phép người dân hai nước thực hiện các giao dịch nhanh chóng, liền mạch, an toàn và đáng tin cậy.

Indonesia chính thức sử dụng thanh toán QR xuyên biên giới với Trung Quốc

Indonesia chính thức sử dụng thanh toán QR xuyên biên giới với Trung Quốc

VOV.VN - Hôm qua (30/4) Ngân hàng Trung ương Indonesia chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR với Trung Quốc, cho phép người dân hai nước thực hiện các giao dịch nhanh chóng, liền mạch, an toàn và đáng tin cậy.

Núi lửa Dukono ở Indonesia phun trào, 3 nhà leo núi thiệt mạng
Núi lửa Dukono ở Indonesia phun trào, 3 nhà leo núi thiệt mạng

VOV.VN - Sáng 8/5, núi lửa Dukono ở tỉnh Bắc Maluku, Indonesia hoạt động trở lại, cột khói phun trào cao khoảng 10.000 mét, kèm theo hàng chục trận động đất xảy ra. Vụ phun trào khiến 3 nhà leo núi thiệt mạng.

Núi lửa Dukono ở Indonesia phun trào, 3 nhà leo núi thiệt mạng

Núi lửa Dukono ở Indonesia phun trào, 3 nhà leo núi thiệt mạng

VOV.VN - Sáng 8/5, núi lửa Dukono ở tỉnh Bắc Maluku, Indonesia hoạt động trở lại, cột khói phun trào cao khoảng 10.000 mét, kèm theo hàng chục trận động đất xảy ra. Vụ phun trào khiến 3 nhà leo núi thiệt mạng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ