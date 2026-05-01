  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Indonesia chính thức sử dụng thanh toán QR xuyên biên giới với Trung Quốc

Thứ Sáu, 15:49, 01/05/2026
VOV.VN - Hôm qua (30/4) Ngân hàng Trung ương Indonesia chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR với Trung Quốc, cho phép người dân hai nước thực hiện các giao dịch nhanh chóng, liền mạch, an toàn và đáng tin cậy.

Trong thông điệp của Ngân hàng Trung ương Indonesia (IB) đưa ra hôm qua (30/4) bà Filianingsih Hendarta - Phó Thống đốc cho biết, hệ thống thanh toán QR xuyên biên giới Indonesia – Trung Quốc cho phép thực hiện các giao dịch nhanh chóng, chi phí phải chăng và đáng tin cậy, đồng thời hỗ trợ khách du lịch, các doanh nghiệp nhỏ và kết nối giữa người dân hai nước. Đây là thành tựu phản ánh sự hợp tác mạnh mẽ và phát triển giữa Ngân hàng Trung ương Indonesia và Ngân hàng trung ương Trung Quốc, cũng như mối quan hệ đối tác chặt chẽ của các bên liên quan.

Ảnh minh họa.

Hệ thống thanh toán QR xuyên biên giới đã được Ngân hàng Trung ương hai nước thử nghiệm từ ngày 17/8/2025. Đến nay ghi nhận 1,64 triệu giao dịch bởi người dùng Trung Quốc thực hiện tại Indonesia, với tổng giá trị 556 tỷ rupiah (tương đương khoảng 32 triệu USD). Trong khi có khoảng 8.000 giao dịch bởi người dùng Indonesia thực hiện tại Trung Quốc, giá trị khoảng 6,4 tỷ rupiah. Thông qua hợp tác này, người dân Indonesia có thể thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế tại Trung Quốc bằng nội tệ và ngược lại.

Sau khi chính thức đi vào hoạt động sẽ có 16 ngân hàng và 8 tổ chức phi ngân hàng của Indonesia, và 19 tổ chức tại Trung Quốc tham gia hệ thống thanh toán này. Ngân hàng Trung ương Indonesia cũng nhấn mạnh cam kết thúc đẩy việc sử dụng nội tệ thông qua Khung giao dịch nội tệ nhằm nâng cao hiệu quả và tăng cường khả năng phục hồi tài chính. Trước Trung Quốc, Ngân hàng Trung ương Indonesia đã triển khai sử dụng thanh toán QR tại Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản.

 

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Tin liên quan

Indonesia đồng loạt khởi công 13 dự án hạ nguồn giai đoạn 2 trị giá 7 tỷ USD

VOV.VN - Hôm qua (29/4), Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chủ trì lễ khởi công giai đoạn hai Dự án chế biến và phân phối dầu khí quốc gia ở tỉnh Trung Java, yêu cầu lựa chọn công nghệ tiên tiến nhất, mang lại hiệu quả và lợi ích tối đa cho cộng đồng.

Indonesia canh tác các giống lúa đột biến từ công nghệ chiếu xạ hạt nhân

VOV.VN - Nông dân Indonesia đang thu hoạch vụ đầu tiên canh tác các giống lúa đột biến, mang lại năng suất và chất lượng cao. Đây là các giống lúa được Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia (BRIN) phát triển thông qua phương pháp lai tạo đột biến bằng công nghệ chiếu xạ hạt nhân.

Indonesia đình chỉ 1.700 bếp ăn vi phạm tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm

VOV.VN - Chính phủ Indonesia tạm thời đình chỉ hoạt động của hơn 1.700 bếp ăn phục vụ chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí, sau khi phát hiện nhiều vi phạm về tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm, khiến hơn 11.000 trường hợp ngộ độc thực phẩm trong năm 2025.

