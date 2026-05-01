Indonesia chính thức sử dụng thanh toán QR xuyên biên giới với Trung Quốc

Trong thông điệp của Ngân hàng Trung ương Indonesia (IB) đưa ra hôm qua (30/4) bà Filianingsih Hendarta - Phó Thống đốc cho biết, hệ thống thanh toán QR xuyên biên giới Indonesia – Trung Quốc cho phép thực hiện các giao dịch nhanh chóng, chi phí phải chăng và đáng tin cậy, đồng thời hỗ trợ khách du lịch, các doanh nghiệp nhỏ và kết nối giữa người dân hai nước. Đây là thành tựu phản ánh sự hợp tác mạnh mẽ và phát triển giữa Ngân hàng Trung ương Indonesia và Ngân hàng trung ương Trung Quốc, cũng như mối quan hệ đối tác chặt chẽ của các bên liên quan.

Hệ thống thanh toán QR xuyên biên giới đã được Ngân hàng Trung ương hai nước thử nghiệm từ ngày 17/8/2025. Đến nay ghi nhận 1,64 triệu giao dịch bởi người dùng Trung Quốc thực hiện tại Indonesia, với tổng giá trị 556 tỷ rupiah (tương đương khoảng 32 triệu USD). Trong khi có khoảng 8.000 giao dịch bởi người dùng Indonesia thực hiện tại Trung Quốc, giá trị khoảng 6,4 tỷ rupiah. Thông qua hợp tác này, người dân Indonesia có thể thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế tại Trung Quốc bằng nội tệ và ngược lại.

Sau khi chính thức đi vào hoạt động sẽ có 16 ngân hàng và 8 tổ chức phi ngân hàng của Indonesia, và 19 tổ chức tại Trung Quốc tham gia hệ thống thanh toán này. Ngân hàng Trung ương Indonesia cũng nhấn mạnh cam kết thúc đẩy việc sử dụng nội tệ thông qua Khung giao dịch nội tệ nhằm nâng cao hiệu quả và tăng cường khả năng phục hồi tài chính. Trước Trung Quốc, Ngân hàng Trung ương Indonesia đã triển khai sử dụng thanh toán QR tại Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản.