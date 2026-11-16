Iran có thể đã sao chép công nghệ tên lửa Mỹ để phát triển vũ khí mới

Một đoạn video do lực lượng vũ trang Iran công bố gần đây đã hé lộ sự xuất hiện của loại tên lửa hành trình mới, được bố trí trên các bệ phóng mặt đất tại một cơ sở quân sự ngầm, nơi lưu trữ nhiều tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Mặc dù phía Iran đã làm mờ hình ảnh những tên lửa này, một số khung hình vẫn cho phép nhận diện các đặc điểm thiết kế đáng chú ý. Đặc biệt, thân tên lửa có nhiều bề mặt góc cạnh, cho thấy khả năng được ứng dụng công nghệ tàng hình nhằm giảm mức độ phản xạ sóng radar.

Một tên lửa hành trình mới, chưa được xác định của Iran, có hình dạng bên ngoài giống với AGM-158 JASSM. Ảnh chụp từ video II

Trang tin quân sự Defense Express nhận định, loại tên lửa mới có thể được phát triển dựa trên tên lửa hành trình Paveh hiện có của Iran, kết hợp với những công nghệ thu được từ quá trình nghiên cứu, sao chép đảo ngược tên lửa hành trình AGM-158 JASSM của Mỹ.

AGM-158 JASSM đã được Mỹ sử dụng rộng rãi trong các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Một số tên lửa đã rơi xuống mặt đất trong tình trạng tương đối nguyên vẹn, tạo cơ hội để Tehran nghiên cứu cấu tạo và các giải pháp kỹ thuật của loại vũ khí Mỹ.

So với Paveh, tên lửa mới của Iran dường như được thiết kế để giảm đáng kể tín hiệu phản xạ radar. Ngoài thân tên lửa có các bề mặt góc cạnh, động cơ cũng được tích hợp vào bên trong thân thay vì bố trí lộ ra ngoài, qua đó có thể giúp hạn chế khả năng bị radar đối phương phát hiện.

Nếu những thay đổi này được xác nhận, đây có thể là bước cải tiến quan trọng, giúp khắc phục một trong những hạn chế lớn của tên lửa hành trình Iran và nâng cao khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không đối phương.

Tên lửa hành trình AGM-158 JASSM. Ảnh: Không quân Mỹ

Theo Defense Express, trước đây Iran không quá chú trọng phát triển và sử dụng tên lửa hành trình do hiệu quả tác chiến còn hạn chế. Thay vào đó, Tehran ưu tiên tên lửa đạn đạo, vốn khó đánh chặn hơn và đòi hỏi đối phương sử dụng các phương tiện phòng thủ tốn kém, cùng với UAV có chi phí sản xuất thấp hơn đáng kể so với tên lửa hành trình.

Xu hướng này thể hiện rõ trong các đợt tấn công đáp trả của Iran diễn ra trong chiến dịch quân sự “Cơn thịnh nộ kinh hoàng” (Epic Fury) do Mỹ phát động. Khi đó, Iran chỉ sử dụng số lượng hạn chế tên lửa hành trình so với tên lửa đạn đạo và UAV. Gần như toàn bộ số tên lửa hành trình Iran được sử dụng trong chiến dịch đã bị đánh chặn. Tuy nhiên, việc ứng dụng các giải pháp thiết kế giảm khả năng bị radar phát hiện có thể làm thay đổi đáng kể hiệu quả tác chiến của loại vũ khí này.

Tên lửa hành trình mới của Iran, nếu thực sự có khả năng tàng hình tốt hơn, sẽ gây thêm khó khăn cho các hệ thống cảnh giới và phòng không trong quá trình phát hiện, theo dõi và đánh chặn mục tiêu. Điều này có thể giúp tăng khả năng tên lửa vượt qua mạng lưới phòng thủ để tiếp cận mục tiêu. Trong trường hợp Mỹ quyết định mở một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran, những tên lửa hành trình được cải tiến có thể trở thành mối đe dọa đáng kể hơn đối với các quốc gia trong khu vực.

Hiện các thông số kỹ thuật của loại tên lửa mới chưa được công bố. Tuy nhiên, xét về kích thước và thiết kế, tên lửa này được cho là có nhiều điểm tương đồng với Paveh.

Theo ước tính của các chuyên gia, tên lửa hành trình Paveh có tầm bắn khoảng 1.650 km, mang đầu đạn nặng 100 kg và đạt tốc độ tối đa khoảng 900 km/h. Dù vậy, chưa có cơ sở để khẳng định mẫu tên lửa mới sở hữu các thông số tương tự.