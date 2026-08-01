Khai mạc Vòng Chung kết Quân sự, Võ thuật và Thể thao CAND 2026

Người dân, du khách được tận mắt xem cán bộ chiến sĩ công an biểu diễn võ thuật, kỹ năng chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân, biểu diễn cưỡi ngựa ngoài hiện trường.

Đúng 20h tối nay (01/8), tại Công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng khai mạc Vòng Chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026. Dự lễ khai mạc có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cùng đông đảo người dân, du khách. Mặc dù trời mưa to, kéo dài nhưng hàn ngàn người dân, du khách vẫn đội áo mưa đến xem chương trình.

Bà Nguyễn Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu chào mừng Hội thao.

Mở màn đêm khai mạc là tiết mục “trống hội” với sự thể hiện của 1.000 chiến sĩ Học viện cảnh sát Nhân dân. Vòng Chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 quy tụ 27 đội tuyển quân sự, võ thuật và 81 đội tuyển thể thao với hơn 4.700 vận động viên, tranh tài ở các nội dung: bắn súng, vượt vật cản, võ thuật, bóng đá nam 7 người, pickleball, chạy ứng dụng, Chiến sĩ Công an khỏe, bơi ứng dụng, bơi vũ trang và bóng rổ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định việc rèn luyện sức khỏe “theo gương Bác Hồ vĩ đại” để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ CAND là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục, xuyên suốt; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thể dục, thể thao và điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng nhằm nâng cao thể lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng nói: “Chung kết Hội thao cũng là dịp đánh giá thực chất kết quả, chất lượng phong trào thể dục, thể thao, công tác huấn luyện quân sự, võ thuật của Công an các đơn vị, địa phương và biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”. Do vậy, phải tạo được không khí thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ, kịp thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền về Hội thao, quảng bá sức mạnh, sự đoàn kết, tinh thần “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân” của lực lượng CAND”.

Vòng Chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 diễn ra từ ngày 29/7 đến ngày 7/8 với rất nhiều môn võ thuật, quân sự và thể thao hấp dẫn. Đây là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, hướng tới 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên người dân, du khách được trực tiếp xem cán bộ chiến sĩ công an cưỡi ngựa, biểu diễn nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân, tập luyện võ thuật, khí công… dưới đường phố.

Sau phần nghi lễ trang trọng, quảng trường lễ khai mạc nhanh chóng trở thành thao trường biểu dương sức mạnh của lực lượng CAND. Điểm nhấn đầu tiên là màn đồng diễn bài quyền 38 động tác của các lưu học viên Lào đang học tập tại các trường CAND Việt Nam, góp phần tôn vinh tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Ngay sau đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 4 đồng loạt xếp thành dòng chữ “CÔNG AN NHÂN DÂN”, rồi chuyển đội hình thực hiện bài quyền 44 động tác và bài quyền gậy Tonfa 35 động tác với những đường quyền mạnh mẽ, dứt khoát. Mỗi động tác đều thể hiện trình độ huấn luyện bài bản, khả năng hiệp đồng chặt chẽ và bản lĩnh sẵn sàng trấn áp, khống chế các loại tội phạm nguy hiểm.

Đại úy Lữ Thanh Hà, cán bộ công an tỉnh Gia Lai bày tỏ: “Đây là lần thứ 3 tôi tham gia hội thao rồi nhưng cảm xúc vẫn như lần đầu, rất vui, rất tự hào khi chương trình của đơn vị được bà con nhân dân rất chào đón”.

Nếu màn “Khí công - Công phá” thể hiện sức mạnh nội lực thì phần thao diễn kỹ, chiến thuật tiếp theo lại khắc họa rõ nét khả năng hiệp đồng tác chiến, làm chủ phương tiện, vũ khí và trang thiết bị hiện đại của lực lượng Công an nhân dân.

Đó là màn điều khiển ô tô, mô tô đặc chủng. Trên những chiếc mô tô đặc chủng, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ và Cảnh sát giao thông lần lượt thực hiện nhiều kỹ thuật khó như múa gậy điều lệnh, sử dụng vũ khí khi điều khiển phương tiện, chạy đội hình ziczac, quay xe 360 độ và dựng tháp chào trên xe đang di chuyển. Các đội hình "Cánh quạt" và "Pháo đài thép 360 độ" được triển khai trong tích tắc, tái hiện các phương án bảo vệ yếu nhân với độ chính xác và tính hiệp đồng cao.

Khép lại chương trình là màn thực binh phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tình huống giả định vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe bồn chở xăng và ô tô gây cháy lớn được xử lý khẩn trương với sự tham gia của xe thang 32 m, robot chữa cháy, thiết bị cắt thủy lực cùng nhiều phương tiện chuyên dụng. Các lực lượng nhanh chóng khống chế đám cháy, cứu nạn người mắc kẹt và bảo đảm an toàn tuyệt đối, khép lại chuỗi thao diễn bằng hình ảnh sinh động về năng lực ứng phó các tình huống khẩn cấp của lực lượng Công an nhân dân.

Một du khách cảm nhận: “Tôi rất ấn tượng luôn với các phần thể hiện của các đơn vị công an. Các chiến sĩ công an hành động rất nhanh nhẹn, dứt khoát, chuyên nghiệp và đẹp mắt. Lần đầu tiên tôi được xem tận mắt công an cưỡi ngựa, bắn súng, rất thích”.

Các hình ảnh ấn tượng tại Hội thao:

Nghi thức chào cờ tại Lễ Khai mạc.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, UVTW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao phát biểu tại Lễ khai mạc.

Các màn biểu diễn võ thuật, khí công.

Dùng đầu đập vào lửa và đá cứng.

Nữ cảnh sát dùng răng kéo xe ô tô.

Phần biểu diễn võ thuật của các lực lượng cơ động.

Cưỡi ngựa bắn súng.

Nữ cảnh sát Lào biểu diễn võ thuật.

Biểu diễn nghệ thuật bảo vệ nguyên thủ.

Công an biểu diễn chào trên xe mô tô.

Robot bố trí súng tham gia tác chiến.

Cần Thơ: Nâng cao nhận thức ngư dân về bảo vệ công trình khí và an ninh biên giới VOV.VN - Sáng 10/7, tại Đồn Biên phòng Trung Bình (xã Trần Đề, TP Cần Thơ), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Cần Thơ phối hợp với Chi nhánh Khí Tây Nam bộ tổ chức hội nghị tuyên truyền bảo vệ an ninh, an toàn công trình khí và bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển xã Trần Đề.