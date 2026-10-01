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Khánh Hòa tập trung tìm kiếm mộ liệt sĩ trên đảo Hòn Thị

Thứ Năm, 20:19, 01/10/2026
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VOV.VN - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” xã Nam Ninh Hòa, tập trung khảo sát, tìm kiếm mộ liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ khánh chiến chống Pháp trên đảo Hòn Thị.

Đảo Hòn Thị nằm trong đầm Nha Phu, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Ninh Hòa cho biết, theo các nguồn thông tin thì có 22 liệt sĩ hy sinh và được an táng ban đầu trên đảo Hòn Thị.

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Đoàn công tác khảo sát tìm mộ liệt sĩ tại đảo Hòn Thị, xã Nam Ninh Hòa (Ảnh: Văn Cốc)

Đây là nơi các liệt sĩ được an táng từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Khu vực này trước đây cũng có nhiều phần mộ người dân địa phương, nhưng đã được gia đình di dời. Từ những thông tin được xác minh và dấu tích tại thực địa, lực lượng chức năng đã đánh dấu các vị trí nghi có mộ liệt sĩ, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ và tổ chức tìm kiếm, quy tập.

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Các vị trí được đánh dấu có mộ liệt sĩ (ảnh: Văn Cốc)

Qua xác minh thông tin từ nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và khảo sát thực địa, đoàn công tác đã xác định được vị trí của 4 mộ liệt sĩ Võ Lạc, Bùi Kiệm, Võ Thời và Nguyễn Sửu trên đảo Hòn Thị. Trong đó, riêng mộ liệt sĩ Nguyễn Sửu đã được thân nhân quy tập về đất liền an táng từ trước đó.

Sau đợt khảo sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa sẽ hướng dẫn Ban Chỉ đạo xã Nam Ninh Hòa hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm” của tỉnh xem xét, tổ chức quy tập các mộ liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ theo quy định.

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Lực lượng chức năng phát hiện các vị trí có mộ liệt sĩ.

Ông Nguyễn Văn Nhuận, Bí thư Đảng ủy xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Đảng ủy xã Nam Ninh Hòa đã có kế hoạch triển khai đến tất cả các lực lượng vũ trang toàn xã, phối hợp các đoàn thể Mặt trận, chính quyền để khảo sát, tìm kiếm. Đến thời điểm này đã xác định được  các vị trí có mộ liệt sĩ”.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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