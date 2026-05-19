Kiểm sát công tác xử lý tin tội phạm tại Vùng Cảnh sát biển 3

Qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách và làm việc trực tiếp với các cơ quan nghiệp vụ, Đoàn kiểm sát đánh giá công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý nguồn tin về tội phạm tại đơn vị cơ bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hệ thống sổ sách được quản lý đầy đủ, đúng quy định; chế độ thông tin, báo cáo duy trì nghiêm túc. Cùng với đó, công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

Triển khai kế hoạch kiểm sát đến các đơn vị trong lực lượng Cảnh sát biển 3

Nội dung kiểm sát đợt này tập trung chủ yếu vào việc chấp hành pháp luật trong phát hiện, tiếp nhận, phân loại, xử lý và chuyển giao nguồn tin về tội phạm; việc mở sổ sách, lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ của đơn vị.

Về phía Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, thời gian qua, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm các quy định của pháp luật. Lực lượng Cảnh sát biển chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, tiếp nhận, xử lý và chuyển giao các nguồn tin về tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội trên vùng biển được phân công quản lý.

Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra tại các đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển 3

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Trần Trung Hiếu, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Quân khu 7 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Đồng thời, Đoàn yêu cầu đơn vị tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phát hiện, tiếp nhận và xử lý nguồn tin về tội phạm trong tình hình mới.