Kiểm sát công tác xử lý tin tội phạm tại Vùng Cảnh sát biển 3

Thứ Ba, 19:27, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 7 và Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 71 đã phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM tiến hành kiểm sát công tác phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại đơn vị.

Qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách và làm việc trực tiếp với các cơ quan nghiệp vụ, Đoàn kiểm sát đánh giá công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý nguồn tin về tội phạm tại đơn vị cơ bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hệ thống sổ sách được quản lý đầy đủ, đúng quy định; chế độ thông tin, báo cáo duy trì nghiêm túc. Cùng với đó, công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

kiem sat cong tac xu ly tin toi pham tai vung canh sat bien 3 hinh anh 1
Triển khai kế hoạch kiểm sát đến các đơn vị trong lực lượng Cảnh sát biển 3 

Nội dung kiểm sát đợt này tập trung chủ yếu vào việc chấp hành pháp luật trong phát hiện, tiếp nhận, phân loại, xử lý và chuyển giao nguồn tin về tội phạm; việc mở sổ sách, lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ của đơn vị.

Về phía Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, thời gian qua, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm các quy định của pháp luật. Lực lượng Cảnh sát biển chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, tiếp nhận, xử lý và chuyển giao các nguồn tin về tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội trên vùng biển được phân công quản lý.

kiem sat cong tac xu ly tin toi pham tai vung canh sat bien 3 hinh anh 2
Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra tại các đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển 3

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Trần Trung Hiếu, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Quân khu 7 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Đồng thời, Đoàn yêu cầu đơn vị tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phát hiện, tiếp nhận và xử lý nguồn tin về tội phạm trong tình hình mới.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
TP.HCM phát động Tết trồng cây, hướng tới đô thị xanh bền vững

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới Ngày Môi trường Thế giới (5/6), ngày 19/5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026 tại Công viên Văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi.

Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ hoạt động "chui" ở TP.HCM

VOV.VN - Công an xã Phú Giáo, TP.HCM (trước là huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) vừa phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện một cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép, có dấu hiệu thực hiện các thủ thuật xâm lấn cơ thể trái quy định.

TP.HCM tuyên dương 358 tập thể, cá nhân xuất sắc làm theo lời Bác

VOV.VN - Ngày 19/5, Thành ủy TP.HCM tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng 181 tập thể và 177 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Buổi lễ có sự tham dự của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

