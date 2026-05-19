TP.HCM phát động Tết trồng cây, hướng tới đô thị xanh bền vững

Thứ Ba, 19:12, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới Ngày Môi trường Thế giới (5/6), ngày 19/5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026 tại Công viên Văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi.

 

Tại buổi lễ, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào "Thành phố xanh - sạch - khỏe", gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và người dân trồng mới 503 cây xanh, gồm 200 cây giáng hương, 200 cây bằng lăng, 100 cây muồng hoàng yến và 3 cây đa búp đỏ.

Lãnh đạo TP.HCM trồng cây xanh tại Công viên Văn hóa Láng Le, hưởng ứng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bà Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi cho biết, địa phương đã chỉ đạo Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công - đơn vị trú đóng tại Công viên Văn hóa Láng Le, tiếp nhận và chăm sóc cây xanh sau lễ phát động. Trung tâm sẽ được hỗ trợ kinh phí để duy trì việc chăm sóc, bảo dưỡng cây trong thời gian tới.

Chung tay trồng cây, vun đắp đô thị đáng sống theo lời Bác dạy

Hằng năm, xã đều bổ sung cây xanh trên các tuyến đường, đặc biệt là các trường học mới được khánh thành đưa vào sử dụng. Học sinh, giáo viên và người dân cùng tham gia các hoạt động này để tất cả mọi người đều biết và hưởng ứng Tết trồng cây, cũng như thường xuyên trồng để cho các tuyến đường xanh, sạch, đẹp.

Mọi người tham gia trồng cây xanh

Cùng ngày, Sở Xây dựng thành phố phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026.

Theo Sở Xây dựng, đối với các đô thị lớn như TP.HCM, mật độ cây xanh là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá "chỉ số đáng sống" của đô thị. Tuy nhiên, hiện nay chỉ tiêu cây xanh trên địa bàn vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân cũng như yêu cầu của một đô thị phát triển hiện đại.

Hoạt động trồng cây diễn ra sôi nổi 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã trồng 230 cây xanh (lát hoa, lim sét, muồng hoa đào, nhạc ngựa) tại Khu đất quy hoạch Quảng trường sáng tạo. Đây đều là những loại cây có dáng đẹp, tán rộng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và cảnh quan khu vực, góp phần tạo không gian xanh, bền vững và hài hòa với môi trường xung quanh.

Cũng trong sáng 19/5, phường Thuận An tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" với chủ đề "Vườn cây măng cụt nhớ ơn Bác Hồ". Hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, giá trị của rừng, gắn trồng cây, trồng rừng với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

Khách tham quan triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (ảnh: V.N)

Dịp này, tại Đường sách TP.HCM và Đường sách Thủ Đức diễn ra nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày, tọa đàm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nổi bật là không gian giới thiệu các tác phẩm về cuộc đời, sự nghiệp của Người với chủ đề "Bác Hồ - Một tình yêu bao la", kéo dài đến ngày 2/6.

Tại "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" ở Đường sách Thủ Đức, 8 tủ sách chuyên đề trưng bày nhiều tác phẩm tiêu biểu như "Hồ Chí Minh - Sự hình thành một nhân cách lớn", "Bác Hồ của chúng em", "Hồ Chí Minh chân dung và di sản", "Hành trình vạn dặm", "Theo chân Bác"…

Trong khuôn khổ Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026, TP.HCM tổ chức ký kết các hoạt động đồng hành thực hiện phong trào "Thành phố muôn sắc hoa", đồng thời giới thiệu các công trình hưởng ứng giai đoạn 2026-2030.

Hoạt động thể hiện sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức thành viên Mặt trận và người dân trong triển khai chương trình trồng 1 triệu cây xanh, góp phần thực hiện mục tiêu trồng 10 triệu cây xanh, xây dựng không gian sống xanh, thân thiện môi trường.

Chung tay vì một TP.HCM xanh hơn từ những cam kết cụ thể

Các đơn vị sẽ tập trung phát triển đường hoa, mảng xanh công cộng, cải tạo cảnh quan khu dân cư, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; xây dựng các công trình cộng đồng theo tiêu chí xanh - sạch - đẹp - văn minh.

Dịp này, Thành phố cũng giới thiệu nhiều mô hình tiêu biểu như "Vườn cây Đại đoàn kết", công trình cây xanh cộng đồng, không gian sinh hoạt xanh tại khu dân cư, trường học, cơ sở tôn giáo và các thiết chế văn hóa.

Trồng hàng trăm cây măng cụt, Thuận An quyết giữ thương hiệu "Top 50 đặc sản Việt Nam"

VOV.VN - Ngày 19/5, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Thuận An, TP.HCM (trước là TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026, gắn liền với hành trình trải nghiệm du lịch sinh thái độc đáo mang chủ đề “Miệt vườn – Sắc xanh cuộc sống”.

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
"Học Bác không phải bằng khẩu hiệu mà bằng hành động cụ thể, hiệu quả thực chất"

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vĩnh Long phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Giáo dục